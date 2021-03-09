藻礁公投影響北部發電？　蘇貞昌首宣示：不可能重啟核四

記者楊蕓／台北報導

藻礁公投連署朝60萬大關邁進，國民黨桃園立委呂玉玲9日在立法院質詢時，詢問燃煤、重啟核四是否為三接延宕的備案，行政院長蘇貞昌表示，核四早在馬政府時代已封存，「重啟核四不是政府的備案，但有人想要這樣做」，蘇並宣示，政府始終不認為可以去重啟核四，「核四不應再重啟。」

▲蘇貞昌表示，核四不應再重啟。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌9日列席立法院總質詢，呂玉玲質詢時指出，經濟部長王美花曾表示，若公投通過，三接延宕恐增加500萬頓燃煤用量，她詢問蘇貞昌，增加燃煤是否為三接案延後的備案？

對此，蘇貞昌表示，全台民眾都同樣關心環境保護跟用電需求，工程早日完成，天然氣就能順利運作「以氣代煤」，「如果計畫延滯，電力還是需要，燃煤就沒被天然氣取代，當然就會。」

呂玉玲再追問，「重啟核四」是否也是備案之一，蘇貞昌回應，核四早在馬政府時代已封存，重啟是不可能的，「重啟核四不是政府的備案，但有人想要這樣做。」

呂玉玲表示，環團並不是反對蓋三接，而是反對選址，但部份網路輿論卻將環團不支持三接站與挺核四做連結，她希望蘇貞昌能「還他們公道」，宣示環團「反對三接站，並不是支持重啟核四」。

對此，蘇貞昌回應，台灣民主社會有多元聲音，政府的態度是，環保很可貴，但產業穩定供電需求也是不得以，這不是經濟跟環保對抗，而是環保跟環保的抉擇，此外，政府始終不認為還可以去重啟核四，核四不應再重啟。

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