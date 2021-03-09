王定宇租顏若芳住處　蔡壁如憂「租屋市場地下化」：記得繳稅

▲王定宇、顏若芳。（圖／記者湯興漢攝／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

已婚民進黨立委王定宇驚爆同居疑雲，他自去年11月起，接連被週刊拍到與小17歲的民進黨發言人顏若芳同進同出，還被指以臉書打卡的巧妙手法遮掩行蹤。對於王定宇解釋是向顏若芳租屋，民眾黨立委蔡壁如擔心「租屋市場地下化」問題，提醒顏若芳真的租屋給王定宇，記得繳稅。

週刊直擊王定宇同居小17歲的民進黨美女發言人顏若芳的過程，從去年11月就開始跟拍，照片中也拍到王定宇在步出大樓大門時，先左顧右盼後才出現的畫面。該報導指出，王定宇近來頻頻留宿顏若芳住處，最高一週留宿5晚，而顏若芳不但會幫王買早餐，2人也上演溫馨接送情，接他上下班。

王定宇雖然回應表示，只是向顏若芳分租房間，但立法院目前有大安會館與台北會館，專供雙北以南立委立委住宿的2棟會館，都是個人套房，王定宇為何要再向顏若芳分租房間，引發熱烈討論。

針對週刊內容，王定宇再次解釋，他與顏若芳就是房東、房客關係，在台北租個能休息地方，使用率也還好，「才開始租幾個月，我太太也知道這事」。顏偶爾順道載他一程，「記者相片全部沒有親密互動，還能編故事，真的是想太多」。

對於王定宇的「租屋」爭議，國民黨立委葉毓蘭表示，她自己就住大安會館，雖然設備比不上五星級飯店，但是一應俱全，並不簡陋，她也透露，南部來的民進黨立委郭國文、許智傑、鍾佳濱委員都常住大安會館。

蔡壁如則以居住正義為例，他表示，過去一年一直在講囤房稅、租屋市場地下化問題，如果顏若芳真的租屋給王定宇，記得要繳稅。

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