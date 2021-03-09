顏若芳維基被惡搞　和王定宇同居新增工作經歷

▲顏若芳維基被惡搞。（圖／翻攝顏若芳臉書、維基百科）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨發言人顏若芳和大17歲的同黨立委王定宇驚爆同居，自11月起被週刊直擊兩人同進同出，兩人則解釋是房東和房客的關係。儘管如此，仍抵擋不住輿論，顏若芳的維基百科被網友惡搞。

顏若芳1985年生，現年35歲，畢業於文化大學政治系，政治大學法學院碩士在職專班就讀中，早期曾擔任過簡余晏辦公室主任，2014年代表民進黨競選台北市第四選區（中山、大同區）議員並當選，2018年連任失敗，也曾任民進黨青年部主任、蔡英文連任辦公室發言人，現為民進黨發言人。

原本是前程似錦，顏若芳卻被週刊直擊，去年11月起王定宇出現在她的住處，照片中也拍到王定宇在步出大樓大門時，先左顧右盼後才出現的畫面。此外，王定宇最高紀錄，一週留宿5晚，顏若芳還幫王定宇買早餐、接王定宇上下班，上演接送情。

對於週刊爆料，顏若芳澄清，這間房子大概交屋一年，裡面兩個房間一個客廳，像學生宿舍一樣，王定宇分租其中一間，主要是他近半年才提到想找租房子，因為自己平常住在家中（爸媽家），有時跑攤、或是與朋友聚餐太晚，怕回家吵到爸媽才會去住，次數不多。

顏若芳說，王定宇過去也像許多提攜她的前輩一般互動，所以就以租金8000元租給王委員，如果王定宇有去住，剛好她也在，早上偶爾會就順路送他，並無像週刊影射的內容。

王定宇也解釋，太太也知情。儘管如此，仍抵擋不了輿論，網友除了灌爆兩人臉書，就連顏若芳的維基百科也被惡搞，網友在經歷這一欄下新增「立法委員王定宇的房東」，日期還是2020年5月20日開始，諧音正是「愛你愛你我愛你」。