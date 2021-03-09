驚悚瞬間曝！機車騎士自殺式逆向超車…斷3根肋骨　險遭遊覽車輾過

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園市復興區北橫公路巴陵高義路段4日發生一起驚悚車禍！事發當時一輛機車疑似欲超越前方自小客車，高速逆向超車，結果整個人慘摔，險遭對向遊覽車輾過，機車更是噴飛數公尺旁。警方表示，目前傷者仍在醫院治療，因此詳細情形仍待釐清。另外，事發當時的行車紀錄器，也隨之曝光。

▲北橫公路4日發生驚悚車禍。（圖／翻攝臉書「黑色豪門企業」，下同）

透過臉書粉專「黑色豪門企業」4日PO出的行車紀錄器影片可看到，小客車當時行駛該路段時，車內放著周杰倫、費玉清合唱的《千里之外》，怎料，歌詞唱到「我送你離開，千里之外...」，下秒左側突然出現超大機車排氣管聲，隨後便看到該輛機車，高速逆向超車，同時間對向迎面而來的還是一台遊覽車，騎士見狀立刻煞停，差點被遊覽車輾過，整個人慘摔在地，機車噴飛數公尺遠。

恐怖的撞擊瞬間，讓一旁的人車全停下來查看，趕緊打電話叫救護車，而小客車內播放的音樂歌詞，恰好與車禍時間相同，讓不少網友直呼「太準」、「差點成為亡魂」。

據悉，這名騎士肋骨斷了3根，而警方表示，目前該名騎士仍在醫院救治當中，待家屬同意後，就會前往醫院找騎士製作筆錄，因此詳細肇事原因，以及賠償事宜，仍有待調查釐清。

▼所幸遊覽車及時煞車，騎士驚險逃過一劫。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）