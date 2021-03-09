不甩同居顏若芳！　王定宇一上工圓滿處理「廢棄物問題」

▲王定宇未受同居顏若芳報導影響，臉書照常發文協調大型家具廢棄物問題。（圖／翻攝王定宇臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委王定宇爆出同居同黨發言人顏若芳，愛家愛妻形象瞬間崩壞。對此，王定宇9日原訂於台南召開鳳梨行銷記者會卻臨時取消，引發外界聯想。不過，王定宇仍在臉書發文打卡上工，以及協助處理家具廢棄物處理問題，心情似乎未受影響。

王定宇今臉書動態打卡位在台南東區，PO文寫道「早安，7:27的台南，我要開始今天的工作囉，一起加油！」然而，原訂於9點30分在歸仁服務處召開鳳梨行銷的記者會卻臨時喊停，隨後，王定宇又在臉書發文，「邀集台南傢俱公會代表與台南市環保局長，協調大型傢俱廢棄物處理問題，圓滿取得共識！」

對於週刊爆出同居顏若芳消息，王定宇回應媒體，就是房東、房客的關係，在台北租個可以休息的地方，使用率也還好，也不過才開始租了幾個月，我太太也知道這事。而顏主任，就是遇到了就偶爾順道載一程，記者相片全部沒有親密互動還能編故事，真的是想太多。

據顏若芳友人表示，顏若芳其實是個不折不扣的「感情絕緣體」，而那間房子是跟女性友人合買的，前陣子才租給王定宇每月8000元，自己則跟家人同住在南京圓環家中。

現年52歲的王定宇已婚育有3子，平時給人愛家的好形象，個人IG的自我介紹寫著，「我是台灣的國會議員，偶爾客串電視、廣播節目的來賓，也是社會運動者，如果台灣是一個正常的國家，定宇最希望是個家居的人，陪孩子和家人窩一整天...」

▼王定宇、顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）



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