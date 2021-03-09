影／顏若芳常被戲稱「感情絕緣體」　友：分租王定宇補貼房貸

▲民進黨發言人顏若芳。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨發言人顏若芳被拍到與立委王定宇進出同一住處，前台北市議會助理表示，大家都戲稱顏若芳「感情絕緣體」，多年前甚至被傳與女性友人過從甚密，後來證實是烏龍謠言；顏若芳友人說，她平常與父母同住，分租王定宇一個房間可以補貼房貸。

針對周刊報導，顏若芳友人表示，這間房子是顏若芳1年前新購的房子，平時多半在南京圓環老家父母同住，正好王定宇有租屋需求，所以分租一個房間給他，也貼補房貸。

顏若芳友人表示，平常如果跑攤比較晚，她的家人就會打電話來問顏何時回家，顏若芳和家人互動密切，這大家都知道。

顏友人也說，顏若芳工作認真負責，個性又熱心、舉止大方，加上她也喜歡開車，黨內許多同事都坐過她的車去開會或出差，有時行程結束也會搭她的車回家。

前台北市議會助理則表示，顏若芳從助理時期到擔任議員，在議會這麼多年都沒有傳過緋聞，大家都戲稱她是「感情絕緣體」，顏若芳多年前也被傳出與女性友人過從甚密，後來也證實是烏龍謠言，這次雜誌報導對象竟然是王定宇，大家也覺得不大可能。

知情人士指出，若媒體跟拍三、四個月這麼長的時間，都沒有拍到親密的照片，也沒有兩人共同出遊或是其他的畫面，連看圖說故事都找不到更進一步的畫面可以說，顯然只有租屋的事實，這種生活也太無聊，只能怪王定宇和顏若芳神經太大條，竟然沒想到會被做文章。