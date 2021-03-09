王定宇、顏若芳室友相差17歲！　朱學恒酸：用身體實踐「青銀共居」

記者蕭羽耘／綜合報導
民進黨立委王定宇爆出同居同黨發言人顏若芳，愛家愛妻形象瞬間崩壞，但王定宇稱，兩人就是房東、房客的關係，在台北租個可以休息的地方。這樣的發言引來宅神朱學恒9日狠酸，用身體實踐「青銀共居」，民進黨社會住宅的理想。
▲王定宇、顏若芳。（圖／記者湯興漢、周宸亘攝）
針對同居風波，王定宇先是回應媒體，兩人就是房東、房客的關係，在台北租個可以休息的地方，使用率還好，也不過才開始租了幾個月，太太也知道這事；顏若芳則表示，就像學生宿舍一樣，王定宇分租其中一間，自己平常跟父母同住，有時跑攤或聚餐太晚，怕會吵到爸媽才會去這裡住，次數也不多。
對此，朱學恒似乎對兩人說法並不買單，直接在臉書諷刺，「青銀共居，用身體實踐民進黨社會住宅的理想，為了政策宣導，十分令人敬佩敬佩。」 貼文一出，不少網友也在底下留言大酸「拍照的人一定是中共同路人」、「這跟福原愛說，進旅館開兩間房一樣好笑」、「真男人果然貫徹用愛發電」、「一定都是韓粉刻意抹黑的」、「白天無互動，晚上補回來」。
對此，朱學恒似乎對兩人說法並不買單，直接在臉書諷刺，「青銀共居，用身體實踐民進黨社會住宅的理想，為了政策宣導，十分令人敬佩敬佩。」
貼文一出，不少網友也在底下留言大酸「拍照的人一定是中共同路人」、「這跟福原愛說，進旅館開兩間房一樣好笑」、「真男人果然貫徹用愛發電」、「一定都是韓粉刻意抹黑的」、「白天無互動，晚上補回來」。
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