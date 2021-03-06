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蔡英文：每年花1千萬實現「0到6歲國家一起養」

▲蔡英文6日南下彰化「大饒香山寺」參拜時的合影。（圖／總統府提供）

▲蔡英文6日南下彰化「大饒香山寺」參拜時的合影。（圖／總統府提供）

記者蘇晏男／台北報導

未解決少子化問題，行政院今年2月初推動由總統蔡英文於競選連任時提出的「0到6歲國家一起養」政見。對此，蔡英文今（6）日出席活動時，坦言為實現該政策，預計每年需花費1千萬照顧孩童。

蔡英文6日南下彰化參拜「大饒香山寺」及「慈德宮田中慈惠堂」，祈求台灣風調雨順、國泰民安。其中，在慈德宮田中慈惠堂致詞時，蔡英文針對幼兒照顧議題指出，政府實現「0到6歲國家一起養」的承諾，預計每年花費1千億元來照顧孩童，讓小朋友們可以快樂成長，並減輕父母的負擔，期盼鄉親能持續支持政府，一起打拚，共同團結，讓台灣越來越好。

根據行政院2月4日提出的規劃，「0到6歲國家一起養」政見分為「平價教保續擴大」、「育兒津貼達加倍」、「就學費用再降低」3政策執行。前者是規劃到2024年時，0到2歲（未滿）公共化托育設施，再增加約9000個名額；2到6歲（未滿）公共化幼兒園，再增加5.5萬個名額，並持續推動準公共機制，讓雙薪家庭有更多選擇平價托育的機會。

「就學費用再降低」政策則分2階段進一步降低公托、公幼的費用。在0到2歲（未滿）的部分，幼兒若送去公共化托嬰中心、社區家園、準公共托嬰中心和保母，2021年8月開始，每個月托育補助增加1000元，2022年8月再加1500元，2胎、3胎、低收入戶及中低收入戶幼兒的補助再增加。

在公幼部分，2021年8月起，就讀公共化及準公共幼兒園的2到6（未滿）歲幼兒，家長每月繳費再減1000元，2022年8月再減500元，每月繳費最多不超過3000元；就讀公幼每月甚至只要繳交1000元，低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀，2胎、3胎再減繳後，也免費了。

至於育兒津貼，也將在明年8月翻倍，達到每月5000元。教育部指出，育兒津貼將在2021年8月起調漲，每月發放3500元；2022年8月起，則將達成總統蔡英文育兒津貼加倍的目標，每月發放5000元，且2胎、3胎再加發。

▼行政院2月4日公布的「0到6歲國家一起養」執行內容新制一覽表。（資料照／行政院提供，點圖可放大）

▼行政院2月4日公布的「0到6歲國家一起養」執行內容新制一覽表。（資料照／行政院提供）

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