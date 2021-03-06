國際婦女節　蔡英文：希望有一天不會再看到「女強人」這個詞

記者蔡文鈴／台北報導

衛福部於6日舉辦「Feel No Fear無畏的力量－勇氣論壇」，總統蔡英文錄製短片致詞，鼓勵在各個領域認真堅毅的女性勇於挑戰，突破性別刻板印象、實現性別平權，在專業崗位上發光發熱，成為與眾不同的自己。

衛福部於國際婦女節前夕舉辦「Feel No Fear無畏的力量－勇氣論壇」，論壇中以短片展現女性勇於面對生活各式挑戰之多元面貌，並邀請跨領域之專業講者，鼓勵社會大眾共創友善支持環境、激勵女性勇敢突破框架，期盼有更多女性共同參與婦女權益及性別平權之倡議行動。

蔡英文致詞表示，台灣這幾年來在各個領域上，都有許多認真堅毅的女性，透過堅持和勇氣，打破了僵化的藩籬。有越來越多的女性軍官、警官、消防員，在第一線上山下海、冒險犯難，守護國人生命財產的安全。

蔡英文提到，防疫期間，第一線的醫護團隊、採檢人員、分配口罩的藥師，研發藥物的研究人員，都可以看到女性的身影。在科學的領域、運動的領域、商業和政治的領域，也有越來越多女性，開拓了屬於自己的天地。看到女性，能夠在專業崗位上發光發熱，都會由衷的感到高興。



蔡英文也表示，她期待，在每一個專業領域，女性傑出的表現，不必刻意被當成樣板，希望有那麼一天，翻開報章雜誌，不會再看到「女強人」這個詞彙。

蔡英文說，女性不會只有一種形象，希望在未來，政府的大型典禮、開幕剪綵等活動，禮賓人員不要只有單一的性別，政府也會用行動帶頭努力，突破性別刻板印象，實現性別平權。祝福每一位堅毅、美麗的台灣女性，都可以成為自己喜歡的自己，成為與眾不同的自己。

▼38婦女節前夕，總統蔡英文錄製短片鼓勵女性突破性別框架。（圖／翻攝總統府網站）

