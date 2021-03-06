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蔡英文回應藻礁公投：期許大家理解政治現實

▲總統蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

藻礁公投連署近日突破50萬份，超過預定目標，引發府院及民進黨高度重視。總統蔡英文6日晚間透過臉書表示，落實改革必須對政治有現實感，也要權衡各種利弊得失；她也期許年輕朋友試著成為更精鍊的改革者，既保有價值理念，又能理解政治現實，然後在現實當中，達成改革的目標。

蔡英文6日南下彰化，出席由民進黨主辦的「2021會做事！國務青研習班」成果發表及結業式。事後，蔡英文在臉書表示，在她心目中，政黨的青年工作不是把年輕人當成樣板或點綴，而是要結合年輕世代的熱情、理解、好奇心，以及對新科技、新趨勢的敏銳觀察，一起形成更大的改革力量。

蔡英文坦言，改革不是三言兩語就做得到。要落實改革，就必須對政治有現實感，也要能在各種利弊得失之間，來回做權衡。

她以彰化為例指出，彰化有全台灣最好的海上風場，也有充足的日照，許多人期待透過發展綠能產業，將當地打造成「風光大縣」。但是，當政府真的開始推動能源轉型，就會發現，現實確實是充滿了挑戰。

蔡英文進一步說明，離岸風電需要外商的資金和技術，也希望逐漸做到供應鏈的本土化，因此需要透過溝通、權衡來達成。風電和光電，能創造乾淨的能源，但可能排擠漁場或農地，如何兼顧環境生態和農漁業發展，創造多贏？這也需要仔細溝通和權衡，才能找出最適合的方案。此外，轉型目標要如何說服在地鄉親和不同政黨，來促成最大公約數的團結合作？這也是一個挑戰。

蔡英文指出，民進黨執政以來，固然堅持推動各種改革工作，但這也就代表著，他們每天都必須面對考驗，也必須做出選擇，選擇一條最有利於穩健落實改革目標的路。

話鋒一轉，她提到，最近這段時間，許多年輕朋友透過連署公投、討論公共政策，都對台灣的未來表達了看法，這是非常棒的事情。「我想進一步期許大家，試著成為一名更精鍊的改革者，既保有價值理念，又能理解政治現實，然後在現實當中，耐心說服，盡力折衝，達成改革的目標。」

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