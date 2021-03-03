▲照顧弱勢家庭健康，科達製藥捐贈600盒漢方養生禮盒。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

基於協助弱勢團體獲得健康平等發展機會的信念，深耕桃園超過40年的科達製藥，3日由董事長及總經理陳兆祥，捐贈市值51萬元的養生禮盒，包含山藥茯苓糕養生蛋捲、紅棗脆片及漢方正益茶等產品，轉贈給桃園市弱勢家庭及社福機構，由市長鄭文燦代表接受。

▲科達製藥總經理陳兆祥表示，基於協助弱勢團體獲得健康平等發展機會的信念，捐贈養生禮盒。（圖／市府提供）

市長鄭文燦指出，科達製藥將科學中藥研發基礎融入保健食品中，陸續推出許多漢方養生產品相當受到消費者的歡迎。科達製藥近年來捐贈許多物資給政府及弱勢團體，包含救護車、漢方正益茶、養生四神湯等資源。疫情過後，科達製藥也再度捐贈600盒漢方養生禮盒，希望表達對社福單位及弱勢家庭的支持，幫助兒少、身障、遊民、長者、新住民等弱勢民眾。

▲市長鄭文燦致贈感謝狀。（圖／市府提供）

科達製藥公司董事長暨總經理陳兆祥表示，科達製藥創立於1980年，在桃園深耕超過40年，主力生產科學中藥，國內中醫院採用率超過80%，此外科達製藥也研發健康食品、中藥飲片、漢方養生等產品。公司也非常重視藥物安全，特別強化藥材源頭管理。

▲科達製藥的養生產品。（圖／市府提供）

包括市議員黃家齊、市府社會局長鄭貴華、參議葉宗賦、科達製藥公司董事長暨總經理陳兆祥、副總經理陳美玲、經理陳怡君、簡瑋萱專員、鄭閎元專員、桃園市高中小學家長會長協會理事長王妃麗、桃園市家長會長協會理事長郭承敬等均一同出席活動。

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