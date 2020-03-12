讓敬老卡更好用！　桃議員建議點數年底結清疫期可買口罩

▲市議員林政賢建議，敬老卡點數年底結清。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市65歲以上老人，向市府申辦的敬老愛心卡，每月有800點可做為搭公車、機捷、愛心計程車和運動等使用，但限在當月用完。市議員林政賢、黃婉如認為，為落實該卡功能，除建議增加可抵用在長青學苑學費，並認為全年9,600點數到年底再歸零；市議員李家興更說，特別時期要有特別做法，呼籲疫期可以放寬點數買口罩。

▲市議員黃婉如認為，敬老卡點數可擴大抵用於長青學苑學費。（圖／翻攝自網路）

另外，市議員褚春來和涂權吉則直言敬老卡可搭乘愛心計程車，但車子不好叫，有不少長輩反映計程車運將不太願意載，呼籲簡化手續，不要讓長輩有被排斥感。

桃園敬老愛心卡點數如何善用？12日市府社會局於市議會定期大會進行工作報告中，受到議員關切。社會局長鄭貴華指出，桃園65歲以上老人目前有27萬多人，向市府申請敬老愛心卡的有25萬多人，每月有800點可使用在搭公車、機捷、愛心計程車和國民運動中心門票，以及市府管理的風景區門票。

▲桃園65歲以上老人，向市府申辦的敬老愛心卡，每月有800點可做為搭公車、機捷、愛心計程車和運動等使用，但限在當月用完。（圖／市府資料照）

鄭貴華向質詢的市議員林政賢坦言，每月800點的點數，該局統計，多數老人都用不完。林政賢認為，現行敬老愛心卡每月800點，1年總計9600點，但每月餘額不得延續，希望推動成每年給9,600點，到了年底再歸零。

▲敬老愛心卡的點數可用在國民運動中心門票。（圖／市府資料照）

市議員黃婉如說，大部分長輩都用於搭車，但愛心計程車車輛少，且100元只補助36點、100元以上才72點，而且許多兒孫都會盡孝心負責載送，每月結清如「開餐廳怕人家吃」，呼籲擴充使用範圍，像是長青學苑的學費，讓老人家活到老學到老。

鄭貴華表示，桃園敬老愛心卡使用率和使用範圍也優於其他縣市，原設計希望長輩每月都平均運動、外出，不要過於集中，未來運用範圍會逐步擴充。

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