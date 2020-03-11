因應疫情　桃園社會局發布人團任期可展延等5項最新措施

▲社會局鼓勵長青學苑活動暫緩辦理。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

為杜絕疫情擴散，各大型群聚活動紛被取消，桃園市社會局11日發布包括：人民團體如任期屆滿需改選，可依法申請延期3個月；老人會春遊及參訪觀摩活動建議調整至疫情緩解後辦理；長青學苑鼓勵暫緩辦理；身心障礙證明到期可依法展延60天；志工訓練採線上及影片教學方式辦理等5項最新措施，籲請市民朋友注意。

社會局指出，人民團體如任期屆滿需改選，可依法申請延期3個月。依據人民團體相關法規，人民團體會員大會每年須召開1次，因應疫情防治，團體可評估延期，於今年底前召開大會即可。倘團體今年涉及改選欲延後召開，可向社會局提出申請延長，延長時間以不超過3個月為限，如團體近期確有召開會議之必要，建議遵照中央流行疫情指揮中心公告之集會相關防護措施辦理。

另外，考量老人會活動參與者多為中高齡者，且活動參與因長時間且近距離接觸，具有較高傳播風險，邀請各老人會一同加入防疫行動，參訪觀摩等群聚活動延期調整至疫情緩解後辦理。由區公所辦理或本府補助辦理之長青學苑課程，鼓勵各單位暫緩辦理，倘課程已在進行，請辦理單位加強各項防疫措施。

有關身心障礙證明到期，衡酌因疫情影響無法至醫院辦理鑑定，為維護民眾權益，社會局將主動依身心障礙者權益保障法第14條辦理展延60天，並發文告知民眾相關權益注意事項。志工訓練採線上及影片教學方式辦理。

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