桃園大園區第一家！　喜大人晨寶社區長照機構成立

▲喜大人晨寶社區長照機構成立。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市65歲以上老年人口已超過28萬人，其衍生的老人失能、失智及照護等相關問題，日益嚴重！市府社會局加強整合各相關單位並納入民間力量，積極推動長照服務工作，15日於大園農會3樓成立區內首家日間照護中心-私立喜大人晨寶社區長照機構，由跨專業領域的服務團隊投入區內老人照護工作。

▲民眾詢問喜大人的服務內容。▼市議員游吾和(右二）肯定日間照顧服務機構的重要性。（圖／記者楊淑媛攝）

民進黨籍市議員游吾和說，工商社會發達，有些年輕人因為要出去工作，無暇照顧家中長輩，有些長輩會去關懷據點，但對於一些需要更多照顧的長輩，社區日間照顧的長照機構，透過專業者的協助，可以延緩老人失能和失智的發生，減慢身體機能的衰退，有其安定社會和家庭的重要性。

▲▼喜大人晨寶社區長照機構成立。（圖／記者楊淑媛攝）

社會局老人福利科科長趙樹堂表示，桃園市目前日間照顧服務機構有35家，喜大人晨寶社區長照機構是大園區第1間日照中心，由跨專業領域的服務團隊共同參與，如護理師、社工、照顧服務員、營養人員及復健人員等，提供在地長輩專業的日間照顧服務，延緩長輩失智、失能，使家庭照顧者放心工作或安排個人社交活動。

而高齡、失能及失智照顧問題，是近年國人所關注的焦點，因此市府積極投入建置長照服務體系，藉由日間照顧服務，營造貼心及安心的照顧環境，使桃園長者老有所托，享有專業與溫暖之照顧品質。

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