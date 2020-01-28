車禍重殘「內臟都歪了」…靠漢方養生樂活　經絡師嘆：現代人太逆天　　

記者羅志華／採訪報導

西醫發達的現在，民眾如果生病了，也許到藥房買藥、診所就醫，不少長者更把醫院當成「第二個家」，但許多人可能不知道，承襲千年經驗的中醫，近來表現越來越亮眼，針灸更在急重症治療中有明顯效果，突破大家對中醫「只能調養身體」的刻板印象。經絡師品妤學習8年，親眼見證車禍重殘的患者，在漢方養生的調理下，有尊嚴地走完人生最後10年，但她也不禁感嘆，「現代人夜生活太精彩，才會到了5、60歲就一堆毛病」。

▲經絡師品妤（右2）除了在台北開工作室外，也在臉書專頁「愛健康-葉子經絡調理」分享養生觀念，並不時到社區上做養生講習。（圖／受訪者提供）

原本還擔心媽媽被騙，自己卻越聽越喜歡

品妤自幼被家人安排學習各種才藝，大學讀美術系，畢業後，除原本就有在外教課的人，班上大多數同學都沒「學以致用」；品妤則是某次放假回家，聽媽媽說要參加養生講座，當時她認為是直銷活動，還吐槽媽媽「妳心這麼軟，肯定會被騙」，不料好奇參加一次後，越聽越有興趣，也成了目前事業的開端。

▲經絡師品妤起初推廣觀念時，還被朋友吐槽，但她強調養生是人人都該注意的，絕不是「老人家的專利」。（圖／受訪者提供）

畢業後，品妤一邊在餐飲業工作，一邊兼職學習漢方養生，經過多年努力，終於在2018年被老師看中，邀她開立工作室，但入行後，品妤才發現這條路充滿挑戰，「做餐飲頂多體力勞累，但做經絡養生，『氣』的消耗負擔更大」，且在推廣過程中，品妤發現從前在餐飲業的同事們，對「養生」接受度不高，甚至還吐槽是「老人家才在做的」，讓她投入初期陷入困境。

中西醫觀念差異，讓她服務周到卻慘遭痛罵

好不容易有了客人，品妤又在一次的接待中，因中、西醫觀念的不同受到打擊，「客人經朋友介紹，到我這體驗刮痧，開始前我詳細解說，服務過程中她也很滿意」、「不料客人醫院回診時，被醫生告誡服用抗凝血劑期間，去刮痧很危險，讓我因此被客人痛罵」。

▲品妤擅長以刮痧替客人疏通經絡，但中西醫對刮痧有不同解讀，提醒民眾刮痧前，應諮詢專業醫師建議。（圖／受訪者提供）

品妤解釋，中醫認為，刮痧痕跡是排毒的象徵，但西醫卻認為是「微血管破裂」，在西醫盛行的現代，中醫似乎總矮人一截。（中醫認為，氣血淤積、阻塞時會生病，而刮痧可以疏通經絡，使氣血通暢；但刮痧的療效並未被西醫認證，且孕婦、經期中的女性、嚴重慢性病如糖尿病等患者並不適合，建議民眾刮痧前，應先向專業醫師諮詢）。

不是「弄一次」就能放縱，作息、飲食更重要

即使疏通經絡後，平時的飲食、作息也不能輕忽，就像通水管後，若持續有垃圾堆積，遲早又會堵塞，品妤建議，油炸、酒、辣、咖啡等刺激性的食物盡量少碰，而作息更是現代人的通病，中醫依照循經理論，主張晚上11點後應就寢讓肝膽充分運作，生理隨時辰循環是「天道」，若人熬夜「逆天」會造成身體極大負擔，而西醫雖認為只要充分休息即可，但人體有一定生理週期，若作息紊亂會導致內分泌失調，此說法有其參考價值。

▲品妤主張筋骨受傷時，先疏通患部周圍、找出對應點，再視情況調整，會是較好的做法。（圖／受訪者提供）

在品妤用心經營下，逐漸累積出口碑，某次一位常找她按摩的朋友，到別家按得全身痠痛，趕緊回來找她求救，又有一次，碰上一位炒菜多年的婦女，因「五十肩」手痛得舉不起來，經她調理後，沒多久又能開始炒菜，「我們流派整治筋骨，不碰痛點，而是去找上下、左右對應的位子疏通，理論中甚至有頭痛醫腳、左手痛醫右手的狀況」。

內臟都歪了…他靠漢方養生樂活人生

品妤隨老師學習期間，看過一位車禍重殘、內臟易位、必須插管治療的病人，被家屬推來時毫無生氣，在老師食療調理、刮痧補氣下，不但逐漸找回活力，情緒也外顯許多，在人生最後的10年裡，過著有品質的生活，她期望自己有天也能像老師這樣，幫助他人找回健康。

▲品妤親眼見重症患者，在師傅的調理下「活」了過來，她期望能推廣飲食、養生觀念，就是要大家「樂活一生」。（圖／受訪者提供）

品妤也向讀者建議，平時在家可熱水泡腳至膝蓋以下補氣（促進血液循環），食物部分，冬天補腎氣要吃些黑色食物，可將地瓜、黑棗一起慢慢熬煮，若能在下午5點到7點間配合泡腳，補氣效果最佳，要是忙碌沒時間煮，買個慢燉鍋睡前放進去，隔天就能裝著喝了，在這忙碌、高壓的時代，養生不只是老人家的專利，所有在社會上打拼的人，都應該保養身體，才能面對每天的挑戰。

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