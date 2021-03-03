偷酸林淑芬？　鄭運鵬：被分配到司法委員會不是懲罰

▲林淑芬、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委林淑芬萊豬表決跑票，遭民進黨中評會決議停權1年、若再犯停權3年，也影響新會期的委員會分配，林淑芬恐被分配到司法委員會。林淑芬表示，民進黨剝奪她擅長的專業領域，把她打入冷宮。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，被分配到司法委員會不是懲罰。

立法院在去年12月處理萊豬進口相關的行政命令及修法，民進黨立委林淑芬、劉建國以及江永昌在多次表決中跑票，日前遭民進黨中評會決議停權1年、若再犯則停權3年。不過，這也影響立法院新會期的委員會分配，3人確定將無法優先選擇委員會，且可能落腳至冷門的司法委員會和國防委員會。

林淑芬3日上午表示，每個委員都有自己的專業，司法法制並不是她的強項，人民將責任付託給委員，立委必須依專業監督政府，「他們剝奪了我對擅長、關注領域的專業，讓我們被打入冷宮」，這對於司法及法制委員會來講，也不是一件好的事情。

▲民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國於立院審查9項萊豬命令，選擇全棄權。（合成圖／ETtoday資料照）



林淑芬強調，司法委員會不應被淪為冷宮，讓司法委員會成員不專業，「他們處分的不是委員問政的權利，處分的是人民」，不過既然民進黨中評會都做了決議，自己也只能選擇尊重。

對此，鄭運鵬下午在臉書表示，過去3年，有2年擔任黨團幹事長和書記長服務黨團，而被強制分配到司法委員會，司法委員會的內容也不是他的強項，但不認為服務黨團而不能選擇委員會，是被懲罰，也不會認為這樣的安排，是人民被懲罰，而去要求進入自己喜歡的委員會，因為委員會上面還有朝野協商、還有院會，不是該委員會的立委也可以去其他委員會發言，只是時間比較晚而已。