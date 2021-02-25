萊豬跑票遭民進黨停權1年　江永昌接受：黨必須有紀律

▲民進黨立委江永昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨中評會25日再度開會處理民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌等3人在萊豬投票跑票一事，最終決議將三人停權處分1年，如果再犯則停權3年。對此，江永昌表示，對於中評會今天所做決議，黨必須有黨的紀律，願意接受。

立法院在去年12月處理萊豬進口相關的行政命令及修法，劉建國、江永昌、林淑芬等3人在多次表決中選擇棄權，未依黨團一致決議投票，3人遭民進黨團停權3年、罰款3萬元新台幣，並送民進黨中央黨部做提名參考。

民進黨中評會25日下午開會處理此案，黨內派系達成共識，決議對3位立委停權處分1年，屬警告意味，停權時間也不會影響到下屆立委提名或縣市長提名的權益。不過，也有但書，如果再犯則停權3年。

對此，江永昌表示，食品基於科學及有效管控會是安全的，台灣也需要為了台美合作關係與發展國際貿易走出去，執政黨這樣做並沒有錯，但需要多一點時間讓人民理解清楚。

江永昌強調，對於中評會今天所做決議，黨必須有黨的紀律，願意接受。

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