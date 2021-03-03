萊豬跑票恐遭黨團「打入冷宮」　林淑芬批：民進黨處分的是人民

▲民進黨立委林淑芬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌因為萊豬跑票，遭到民進黨中評會決議停權1年、若再犯則停權3年，也影響新會期的委員會分配，使林淑芬未來恐落腳司法及法制委員會。對此，林淑芬3日表示，民進黨奪了她對擅長、關注領域的專業，也讓自己被打入冷宮，「他們處分的不是委員問政的權利，處分的是人民」。

立法院在去年12月處理萊豬進口相關的行政命令及修法，林淑芬等3人在多次表決中跑票，日前遭民進黨中評會決議停權1年、若再犯則停權3年。不過，這也影響立法院新會期的委員會分配，3人確定將無法優先選擇委員會，且可能落腳至冷門的司法及法制、外交及國防委員會。

對此，林淑芬3日受訪時表示，「這個不是第一次了，在上一屆也發生過」。

林淑芬指出，每一個委員都有自己的專業，司法法制並不是她的強項，人民將責任付託給委員，立法委員就必須依照專業監督政府，「我必須要承認，他們剝奪了我對擅長、關注領域的專業，讓我們被打入冷宮」，這對於司法及法制委員會來講，也不是一件好的事情。

林淑芬強調，司法及法制委員會不應該被淪為冷宮，讓司法及法制委員會的成員不專業，「他們處分的不是委員問政的權利，處分的是人民」，不過既然民進黨中評會都做了決議，自己也只能選擇尊重。

談及民進黨中評會的處分，林淑芬則批評，這是第一次連處分都「超前部署」，她不曉得中評會決議的有效期是5年、10年，或者是1年、2年，因為中評委的任期也只有兩年，「他的處分可以延續到下一任嗎」。

林淑芬質疑，這樣的處分究竟是第十屆立委任期內都有效，或是延續第十一屆的立委任期，還是根本是終身有效，如果這樣的處分在立法院的每一天都有效的話，「這個也是破天荒，我們就只能笑笑」。

至於是否曾對黨中央表達意見，林淑芬則表示完全沒有，「我們沒有辦法選擇，隨便大家，所以尊重」。

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