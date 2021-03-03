移除外來入侵種動物亂象叢生　林淑芬籲制定規範落實人道

▲民進黨立委林淑芬與動保團體召開「移除外來入侵種動物不該毫無章法、虐殺及進入皮、肉用」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

政府移除外來入侵種動物毫無規範，放任各縣市政府及委外單位各出奇招瞎搞，甚至帶頭進行錯誤示範，以致各種毫無章法，甚至已涉及虐待動物的移除亂象叢生。對此，民進黨立委林淑芬3日要求，農委會應盡速制定「外來入侵種動物移除規範」，明定人道移除、安樂死等作業方式，並嚴禁移除動物再進入皮、肉等商業利用，以避免形成「永續」的產業鏈。

林淑芬與台灣動物社會研究會3日上午於立法院召開「移除外來入侵種動物不該毫無章法、虐殺及進入皮、肉用」記者會，並且在會中提出四大訴求，強調外來種也是動物，因維護生態環境所需的移除手段，不等於可以虐待、虐殺，要求中央主管機關林務局正視。

台灣動物社會研究會研究員張馨元表示，這麼多年以來，政府對於外來種動物的輸入利用，一直沒有做好管理職責，直到動物因為意外逃出、刻意放生，並且在野外建立族群，進而影響原生生態、民眾生活必須被移除，但政府仍然沒有訂定相關規範，放任各縣市政府、民間在沒有經過妥善計劃的狀況下，就擅自進行移除導致亂象叢生。

▲動保團體揭發綠鬣蜥等移除外來入侵種動物亂象。（圖／台灣動物社會研究會提供）



張馨元指出，政府移除外來入侵種動物毫無規範，放任各縣市政府及委外單位各出奇招瞎搞，甚至帶頭進行錯誤示範，以致各種毫無章法，甚至已涉及虐待動物的移除亂象叢生，例如以自製弓箭等不當工具射穿綠鬣蜥、為了移除斑腿樹蛙誤抓本土蛙、綠鬣蜥遭五花大綁，甚至嘴巴被塞入鞭炮點燃爆炸、母蜥疑似遭活活開膛剖肚、宣傳開發綠鬣蜥風味大餐等。

張馨元認為，有關誰可以執行移除、應具備哪些專業知識和技能，農委會應該負責訓練把關，且移除外來入侵種動物，從捕抓到最終處理，也應符合動物福利規範。

張馨元也說，動物處置應制定「禁制」規範，以避免衍生商業利用的產業鍊，增加疾病傳播風險。此外，農委會也應制定更嚴格的源頭管理，莫讓動物、生態、經濟皆輸。

▲民進黨立委林淑芬。（圖／記者屠惠剛攝）



林淑芬表示，這是一個很嚴肅的議題，所有的責任農委會都責無旁貸，外來種入侵造成的生態浩劫，不是一朝也不是一夕，人民可以擁有任性的寵物飼養行為，可是國家不能沒有任何規範。

林淑芬指出，對於現在的移除方法、手段，政府等於是沒有角色，只有編列一筆預算讓民眾隨便抓、抓來就領錢，絕對不是處理外來種動物在台灣繁殖、入侵造成生態浩劫的好方法，政府有很大的責任需要改善。

林淑芬認為，政府如果一邊放任大家去抓、一邊上游還在賣，「這樣哪有止盡的一天」，甚至抓到了還可以藉由買賣食用，形成一種商業利益的存在，「那就源源不絕、大家抓不完」，政府應該從源頭管理、下游編列好預算、制定好法規，讓專業的人持續地進行移除，這才是農委會跟政府部門應該重視的事情。

▲動保團體揭發綠鬣蜥等移除外來入侵種動物亂象。（圖／台灣動物社會研究會提供）



對此，林務局保育組組長劉尤娟表示，有關外來種動物入侵的狀況，林務局非常贊同從源頭管理，農委會有制定野生動物輸出入的審核要點，國外任何動物輸入到台灣前，都必須經過申請程序，如果有風險就不會同意輸入到台灣。

劉尤娟指出，農委會早在2013年就有針對有入侵風險的外來動物，已經有一批禁止輸入的名單，近期針對外來物種動物是否有輸入的風險評估，也有在檢討黑名單，像是綠鬣蜥在2015年6月就已經不同意輸入台灣。

劉尤娟說明，林務局針對移除外來種動物，在移除前都會請專家學者一起討論，看什麼移除方式最適合每一種動物，甚至移除之後的人道處理方式、後續動物的處理，應該用什麼方式最適合動物，都會邀請專家學者討論，要移除的團隊或志工也會進行事先訓練。

農委會畜牧觸動保科長鄭祝菁則說，現在網路上看到的幾個個案，發生的縣市政府、動保單位都有共同搜集事證，如果有涉及違法都會進行調查，現在都在調查處理階段。

林淑芬表示，政府從上游的源頭管理，就沒有做到把關的責任，等到民眾棄養後，政府也不想承接這些不負責任的行為，造成大家隨便棄置、習慣野放，很遺憾政府從來沒有教育民眾，可以有比較認真對待環境的處理方式。

林淑芬也批評，每當看到電視新聞報導，大家不斷鼓勵將外來種動物殺來吃，衛福部等相關部會都不用考慮，裡頭有沒有什麼病毒，「動保團體都可以找得到，衛生部門卻眼睜睜地視而不見」，也未見任何聲明、態度來教育國人這樣的風顯很大，「已經造成生態浩劫就算了，請訂出制式的規範」。

其他人也看了這些...

►「狂吃18個月鳳梨才能消化中國封殺」 馬文君憂：熱情能持續多久

►蔡英文稱台灣鳳梨外銷澳洲 羅智強：只是果乾...

►民進黨社運部揪團買鳳梨 27家企業社團響應認購60公噸

更多熱門新聞...

►挺農民！「日吞18公斤鳳梨連2周」 黃創夏認失言：我錯了！

►李正皓神比喻：中國當北風「美國當太陽」 美日港澳全挺台灣鳳梨

►萊豬、鳳梨、藻礁... 黃子哲：「討厭民進黨」感覺回來了



►振興一下我們的美麗