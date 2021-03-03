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綑綁嘴部、四肢讓綠鬣蜥慘死！林務局挨轟移除外來種計畫是兒戲

▲鬣蜥,綠鬣蜥,蜥蜴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲研究會認為，政府或媒體皆不應帶頭將「外來入侵種」妖魔化。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許展溢／台北報導

台灣動物社會研究會今（3日）與立委林淑芬開記者會，要求農委會盡速制定「外來入侵種動物移除規範」，明定人道移除、安樂死等作業方式，並嚴禁移除動物再進入皮、肉等商業利用，怒指林務局96~102年編列預算執行「外來種野生動物的調查評估與移除」共41項計畫，花費至少4,135.43萬元，耗費龐大社會成本，實際移除效果卻很有限，彷彿是場兒戲。

動社說明，各縣市政府也相繼自行編列預算執行，移除物種包含中國藍鵲、白腰鵲鴝、八哥、椋鳥、埃及聖䴉、珍尾維達鳥、斑馬鳩、葡萄胸椋鳥、黑頭織雀，亞洲錦蛙、斑腿樹蛙、沙氏變色蜥、綠鬣蜥等。

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動社副執行長陳玉敏指出，部分「外來種」動物逸出變成「外來入侵種」，影響本土生態環境，世界動物衛生組織（OIE）近幾年特別呼籲各國政府應制定「外來種動物進口審查與規範」與「外來入侵種動物移除規範」，同時提醒不論政府或媒體皆不應帶頭將「外來入侵種」妖魔化，影響民眾不當對待，甚至以錯誤方式虐殺或食用，造成人畜共通疾病傳播的風險。

▲▼民進黨立委林淑芬與動保團體召開「移除外來入侵種動物不該毫無章法」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林淑芬與動保團體召開「移除外來入侵種動物不該毫無章法」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

動社直指，「外來入侵種動物」亂象，包括當林務局認定綠鬣蜥、埃及聖䴉、斑腿樹蛙等為外來入侵種應移除，並補助各縣市政府執行移除工作時，卻未制訂任何作業及行為規範，規定捕捉移除人應具備的專業知識和能力、適當的捕捉工具、運送與安樂死方式及應避免的行為，導致完全沒有受過專業訓練及指引的人皆可捕抓移除，甚至以錯誤方式讓動物慘死。

動社表示，還有縣市政府常以金錢、物品鼓勵「素人」參與外來種動物移除，美其名增加移除速度，實則便宜行事，亂象叢生，更增加本土物種被誤抓的風險。如屏東縣府從2019年起，舉辦民眾捕捉綠鬣蜥換「老鷹紅豆、有機黑豆」的活動；嘉義縣府則在2017年獎勵捕捉沙氏變色蜥，以每隻可兌換5元獎勵，綠鬣蜥則依體長每隻給予150或500元獎金，引起許多村莊全員動員捕捉，沙氏變色蜥獎勵金97萬1千元額度一天內就被民眾申請完畢，甚至傳出有民眾飼養繁殖再送申請獎勵的亂象，在人人皆可抓、皆可換錢情況，民眾送來的蜥蜴究竟是外來入侵種還是誤抓本土蜥蜴，無人把關。

▲▼屏東綠鬣蜥氾濫。（圖／翻攝屏東縣政府）

▲動社認為，農委會應評估各類動物之輸入、繁殖、買賣、飼養等管理成本。（圖／翻攝屏東縣政府）

動社指出，外來種動物移除政策缺乏人道捕捉、安樂死等規範，導致移除手段、工具五花八門，無法確保移除過程動物經歷最少痛苦，坊間捕捉綠鬣蜥方法有彈弓、釣竿等，捕捉後常見利用膠帶綑綁綠鬣蜥嘴部、四肢，綑綁持續時間無從得知。而移除埃及聖䴉方式包含破壞鳥蛋、捕捉幼鳥、用陷阱或架網捕抓成鳥，捕捉後的處死方式有用二氧化碳使動物窒息而死，或於今年開始請獵人使用空氣槍與十字弓處死，但上述方式及工具是否得當？是否對動物造成極大的緊迫與痛苦，甚至無法有效致死，都無從確認。

動社認為，林務局曾統計輸入台灣的外來動物高達5101種，在商業炒作下，多數動物都可進入「寵物」市場，但行政部門針對各種活體動物的輸入來源管理如多頭馬車，權責不清、相互推諉。陳玉敏強調，飼養外來動物攸關野生動物保育、動物福利、人畜共通疾病防疫、維護生物多樣性等面向，不論為了食用、教育、研究或寵物目的而輸入動物，一旦進入台灣就應該確實管理，包含繁殖、買賣、飼養各階段，以降低全民將付出的社會成本，農委會應評估各類動物之輸入、繁殖、買賣、飼養、逸出後捕捉收容等之管理成本，倘若行政資源無法負荷，則應該從源頭限制，正面表列可輸入、繁殖、買賣、飼養的物種，其餘應禁止輸入、展示、買賣、飼養。

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