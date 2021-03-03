國民黨加入藻礁連署　江啟臣曝關鍵人物是「台中一中校長」





▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／台北報導

有7600年歷史的大潭藻礁，是全球唯一在淺水域沙灘上發育的藻礁海岸，養育了近百種海洋生物，已故導演齊柏林也曾空拍紀錄。環團為了防止中油在當地興建第三座液化天然氣接收站，發起「珍愛藻礁公投」，在國民黨協助連署後，竟被民進黨群起攻擊，對此，國民黨主席江啟臣表示，他之所以加入連署，是因為母校台中一中2任校長的緣故。

江啟臣說，藻礁議題是被民進黨抹黑，放出謠言稱國民黨在背後操作，為達政治目的，他譴責將環保議題抹成政治口水的做法，並透露自己連署的原因。起初是看見母校台中一中的前後任校長公開連署，呼籲各界幫忙，才讓他對藻礁議題加深關注。事後，他的學弟也私下聯繫，希望江啟臣能以國民黨主席身份，幫忙藻礁公投衝刺數量。

進一步了解藻礁生態後，江啟臣認為，有連署的必要性、急迫性，因此才在個人臉書上分享，不料，立刻引來民進黨「狂打」。但江啟臣認為，民進黨把藻礁保護打成藍綠議題，反倒是幫公投增加了曝光度，激起民眾的環保意識，許多年輕人、網紅紛紛加入連署，對綠營來說，完全是反效果。

「台灣有多少個7千年？」江啟臣說，先不論不蓋接收站是否造成供電問題，只就保護藻礁的正當性即可說服很多人，在江啟臣連署之後，國民黨智庫永續組也召開藻礁保護記者會，同時，立院黨團加入宣傳，讓更多人關心台灣這塊最珍貴的自然資產。江啟臣說，在最後20天衝破35萬，也是有可能的。

珍愛藻礁連署原本2月24日僅有12.3萬份連署，截至3月1日已達到31.3萬，短短一週就增加18萬份連署。環團表示，相較去年底全台一天收不到500份的冷清，現在氣勢愈來愈高，每天至少新增3、4萬份，目前已經把目標設定在50萬份連署。

有趣的是，近日有網路傳聞指出「大潭藻礁區其實就是廢物石頭區」，遭到事實查核中心在臉書列出3點駁斥，有PTT網友也發現散佈謠言的其中一人，是民進黨青年軍，但民進黨並未證實此事。

▲國際海洋保育組織「Mission Blue」將大潭藻礁列入全球「希望熱點」（Hope Spots）。（圖／翻攝自珍愛桃園藻礁）