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獨／江啟臣6月登記參選黨主席　「我跟韓國瑜保持直接聯繫管道」

▲國民黨主席江啟臣專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

◎採訪：徐政璿、羅婉庭
◎攝影：林敬旻、許靖騏

文／徐政璿

國民黨主席改選預計7月登場，尋求連任的黨主席江啟臣在接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，他在宣布競選連任後，跟韓國瑜與其他政壇前輩都保持直接、暢通的聯繫管道，目前預定在6月登記參選。

對於資深媒體人趙少康、台大政治系張亞中、國民黨智庫副董事長連勝文、新北前市長朱立倫等被視為潛在對手，江啟臣表示，他已經表態不會參選2024總統，並不會有競爭者而感到壓力，站在黨的立場，只要能參與黨的改革，「這都不是壞事」。

在正式啟動連任競選的時程上，江啟臣推估，可能會在6月登記參選，距離登記前仍還有3個月的時間，他仍會以黨務改革為重心，確切的時程會以中常會決定的選舉辦法出爐為主。

訪談間，江啟臣也透露，不論是韓國瑜或是其他政壇前輩，他都有保持直接、暢通的聯繫管道，在今年農曆過年前也已經拜會過歷任黨主席，以及前立法院長王金平等黨內先進。

江啟臣說，他目前沒想過「連任失敗」問題，在哪個時間點該做什麼決定，該向大家說明就會去做，「對我來講，在登記以前，把我的黨務工作做好」。

江啟臣強調，他上任時，國民黨的支持度還不及民進黨一半，如今藍綠民調已不相上下，在經歷高雄市長罷免、議長補選、市長補選、反萊豬進口、中天關台、反萊豬公投、王浩宇及黃捷罷免案等挑戰後，國民黨更加強壯。

▲國民黨主席江啟臣出席立法實務研討會。（圖／記者林敬旻攝）

▲江啟臣日前出席立法實務研討會。（圖／記者林敬旻攝）

對於國民黨的改革推動，江啟臣指出，從民調回升可顯示，現在國民黨走在正確的道路上，若他連任成功，才能延續改革作業並彰顯出成效，中生代的他有能力扮演不同世代的溝通橋樑，促成保守派與改革派的團結，「最主要的目標就是凝聚國民黨，在2022奠下基礎，2024當無私的造王者」。

江啟臣說，承擔責任不是玩股票，而是願意在低谷的時候站出來扛，他上任後至今，帶領國民黨走向網路化、數位化，強化新媒體部，相較於過去，國民黨在各大社群平台的曝光度大增，也設計了國民黨App數位黨部、電商、Line@，爭取青年族群對這個百年老黨的認同與理解。

在組織改革方面，去年全代會通過一章四法，重點包括：中央委員員額下修、不分區立法委員提名辦法改革、中常委員額改革、指定中常委4席須為縣市首長等內容，都是為了讓中常會與組織更具備民意基礎。此外，黨主席選舉的連署制也已經廢除，未來將不再發生人頭黨員的問題。

江啟臣強調，改革再怎麼困難，只要想要做，所有人團結努力就能做得到，如同黨部空間改造計畫，當初黨內議論紛紛，黨員大多不看好，如今退租三層樓、重新裝潢，將象徵篤信風水的龍魚池改建成花圃造景，一舉兩得，除了改變形象外，也為國民黨省下大筆租金，把錢花在刀口上，為大選準備好充足的糧草。

▲中國國民黨主席江啟臣南下台南，關心台灣鳳梨產業遭大陸當局暫停進口的情況，強調國民黨14個執政縣市首長，將會聯合幫忙行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲江啟臣南下關心台灣鳳梨產業，強調國民黨14執政縣市首長會聯合幫忙行銷。（圖／記者林悅翻攝）

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