桃市府提海洋六面向護藻礁　再嗆孫大千「為保育做過什麼？」　

▲前立委孫大千。（圖／記者張榮恩攝）



記者蕭羽耘／台北報導



國民黨桃園前立委孫大千日前批評市長鄭文燦，對於藻礁議題除了出一張嘴並未做努力，言論引發與桃市府間的口水戰。桃新聞處長詹賀舜3日再度反嗆，孫大千過去擔任桃園立委4屆，為了大潭藻礁保育做過什麼？而市府也在臉書貼出，桃園海洋保護六大面向，證明「市府在維護上不遺餘力」。

中油欲在桃園大潭藻礁興建第三天然氣接收站，環團為此發起「珍愛藻礁」公投連署捍衛生態環境，目前公投連署已過35萬安全門檻。

大潭藻礁公投引發矚目，也引起藍綠的口水戰，孫大千2日在臉書發文批評「鄭文燦除了出一張嘴，到底為了捍衛桃園藻礁做了什麼努力呢？」認為桃園藻礁不僅是桃園市民的驕傲，更是台灣重要的自然資產，以及地球稀有的生態環境。

對此，詹賀順回應，「孫大千忘了自己在過去擔任立委期間，對於藻礁議題的立場，這是典型的口水派政治人物」，並反嗆不要為了選舉才關心藻礁。

口水戰延燒，孫大千今天又再次質疑，市長鄭文燦是否有用「洪荒之力」保全藻礁，要求回應四大問題，而詹賀舜則在下午反擊，要孫先回答昨天的2個問題再來嘴，首先是過去擔任桃園4屆立委的他，為了大潭藻礁保育做過什麼？

其次，詹賀順質問，2014年4月28日行政院宣布核四封存，隨後啟動「大潭電廠擴建、中油三接興建」的方案，2015年9月4日行政院核定中油的三接投資計劃可行性報告，孫大千是時任立委，原方案中油三接要使用大潭海岸232公頃，請問當時孫委員做了什麼？不要以問題躲避回答。

雙方口水戰的同時，桃園市府也在官方臉書「桃園事」提出保護海洋六面向，並表示，市府積極從事海岸保育，包括運用科技監測海洋水質狀況與加強河川上游稽查、設置海岸水質監測站24小時監測11種水質指標、成立17支海岸巡護隊，以及結合民力辦理淨灘活動。且自104年至109年號召動員8萬人次，共清除655公噸以上垃圾，回收的海洋廢棄物如漁網、寶特瓶再製利用，有效減少海洋汙染。