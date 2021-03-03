獨／何時恢復國共論壇？　江啟臣：對台灣有利就做

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝，下同）

◎採訪：徐政璿、羅婉庭

◎攝影：林敬旻、許靖騏

文／徐政璿

國民黨主席江啟臣啟動連任黨主席之路，蓄勢待發。談到自己剛被美國時代雜誌《TIME》評選為2021未來百大明日之星，江啟臣說，這代表國民黨的改革朝向正確的道路前進，某種程度上也是《TIME》看到了國民黨這個亞洲最老的政黨在區域穩定上的特殊性與重要性。

江啟臣接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，國民黨並不是去年成立，「已經活了127歲，比人活得還久」，他對自己的期許是讓國民黨繼續走在正確的改革道路上。

江啟臣表示，他若連任成功，才能延續改革作業並彰顯出成效，未來也會繼續以中生代的能力與角色扮演不同世代的溝通橋樑，促成國民黨的團結。

除了國民黨的改革，放眼牽動國家未來的美中台三邊關係，江啟臣透露美方有積極邀約，在疫情結束後，除了安排訪美行程外，也不排除親自率團赴陸，重啟國共交流平台。

國共雙方前幾年主要的互動平台是「兩岸經貿文化論壇」（國共論壇），不過，近幾年來，除了2016年11月1日由時任主席洪秀柱促成與中共國家領導人習近平的「洪習會」之外，前副總統吳敦義自2017年上任黨主席後，因其卸任的副總統的身份，受到《國家機密保護法》列管6年，國共論壇停擺至今。

「兩岸的情況比較特殊。」江啟臣表示，國共交流跟去美國的訪問不同，畢竟兩岸議題牽涉的層面複雜，需要有多層次方面的考量，但對於訪陸都是持開放態度，「只要對台灣、對黨有利，我覺得就想辦法來做」。

江啟臣強調，國共的交流不會「為做而做」，但他的態度一直都是正面看待，「這倒沒有一定什麼時候，或以什麼形勢」，但雙方一定要有共識才能辦。

對於有聲音建議國民黨可以率領執政縣市成立「藍色大平台」的概念，讓城市交流不僅限於台北市長柯文哲舉辦的台北-上海雙城論壇，江啟臣表示，就國民黨執政縣市來講，能夠在兩岸上有務實交流，這些都可以嘗試。

至於國民黨在今年初成立「駐美代表處籌備小組」，由副秘書長黃奎博和李彥秀兩人共同領軍，江啟臣則表示，國民黨現在資源匱乏，若在華府設立辦公室，經費和人事成本高，不容易維持，這部分要做綜合考量，但仍希望讓國民黨的聲音能被國際聽到。

「不能讓華府的話語權只有一黨代表。」江啟臣強調，民進黨時常把外交工作拿來大內宣，但外交不能只限於政黨利益，而國民黨也不能只靠一個自己的駐美代表，最重要還是本身的立場論述，在國際結交朋友，不是只是在政界，學界也一樣。

例如，江啟臣去年10月5、6日的美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）發表專題演說，這是國民黨主席歷年來首舉，他當時在會中重申美國軍購對台灣安全的重要性，以及對台海安全快速惡化的憂慮。

不僅如此，國民黨智庫也在去年12月15日舉辦「中華民國-美國線上論壇」（R.O.C.- U.S. Online Forum 2020），邀請美方政界和學界人士與會，由江啟臣親自率團，與前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）、前美國駐緬甸大使米德偉（Ambassador Derek J. Mitchell）對話。

對於國民黨涉外人士發現民進黨透過僑委會持續攻佔藍營僑界地盤，江啟臣痛批，民進黨公然利用行政資源搞政黨外交，這會引發很多紛爭，「畢竟政治力介入後，很多事情變得很複雜」。

江啟臣說，民進黨擁有執政優勢，用國家資源搞政黨外交，國民黨作為一個在野黨，要讓聲音適度被平衡，否則在國際上會被邊緣化，國際已經注意到台灣政治的內部發展，國民黨也會再繼續強化涉外工作的經營。

▼江啟臣獲《2021 TIME100 NEXT》評選為百大明日之星。（圖／取自TIME網站）

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