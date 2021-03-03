國民黨14縣市已銷上萬斤鳳梨　江啟臣嗆民進黨：農業不能只靠喊話

▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

中國大陸暫停輸入台灣鳳梨引發軒然大波，為協助受影響小農，國民黨電商中心建立網路銷售管道，短時間內即湧入大量訂單，14縣市也投入協助，累計銷售破萬斤鳳梨。國民黨主席江啟臣3日在中常會上呼籲民進黨政府，農業競爭力不能只靠喊話，更不能喊了5年到現在卻沒有有效作為。

江啟臣表示，國民黨執政的14個縣市政府，都已經投入協助農民促銷的行列，也透過高雄市黨部舉辦鳳梨週的活動，大力行銷鳳梨，以及利用剛成立不久的電商中心，創造新的通路，持續性的協助農民取得更多的行銷管道，進一步協助農民轉型，找到更多願意購買的消費者。

江啟臣指出，截至目前為止，國民黨推出的實體與虛擬通路，已經協助農民銷售超過1萬公斤以上的鳳梨，並且持續增加當中。就是要用具體的行動來表達本黨對於農民的支持，幫助農民度過難關。

未來，江啟臣表示，要透過國會的監督，要求政府落實當時開拓外銷管道的承諾，更要加速水果產地的基礎建設，從採收、分級到冷鏈運輸，都應該跟上外銷市場的需求，才能夠真的強化我國農業在國際市場的競爭力。

江啟臣也再次呼籲民進黨政府，應該依照國民黨2009年執政時，與對岸簽署的《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，加速與對岸進行實質協商，也呼籲對岸當局，讓貿易技術問題回歸到貿易專業。

江啟臣並呼籲政府，農業競爭力不能只靠喊話，更不能喊了5年到現在卻沒有有效作為，從短期的紓困，到長期的佈局，都應該要有明確的方向，在有效拓展其他國際市場銷售管道時，仍應該珍惜現有的市場，在國民黨過去努力建立的基礎下，與對岸溝通，讓台灣農產品可以繼續站穩大陸市場。