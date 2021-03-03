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獨／江啟臣2022鎖定「北桃」佈局六都　拚連任靠3大優勢

◎採訪：徐政璿、羅婉庭
◎攝影：林敬旻、許靖騏

文／羅婉庭

去年3月7日的國民黨主席補選，江啟臣以68.8%的得票率大勝前台北市長郝龍斌，成為國民黨史上最年輕的黨主席。

在上任屆滿週年之際，江啟臣除了提前宣布競選連任，對於2022的六都市長大選，他也希望以勝選為依歸，包括新北、台中等縣市循例以連任為優先，至於台北與桃園部分則會找出最強候選人，以光復北台灣為目標。

▲國民黨主席江啟臣專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

江啟臣原本規劃就任滿一年的3月9日，舉行記者會正式對外宣布競選連任黨主席，之所以提前表態，主要是因為國民黨歷經紛爭與波折議題剛好告一段落，包括高雄市長罷免、補選、黃捷罷免案等，在立法院新會期的法案攻防、修憲工程，以及年前持續推動的反萊豬、還我公投連署均獲正面迴響的考量下，剛入選美國時代雜誌百大未來最有影響力人物的江啟臣認為，這剛好是他表態的最佳時機點。

江啟臣表示，他有信心連任黨主席，特別是成功推動兩大公投案，黨員的支持度高達7成。對於連任之路，他也提出自己相較於其他競爭者的三大優勢，包括改革延續性、中生代價值、不參選2024。

事實上，江啟臣在地方鞏固基層，早已積極進行，他上任後幾乎每週都回到台中選區，以3月1日在台南參加宗教活動為例，他也預計青年節當天南下高雄，參觀市黨部改造並參加營隊，接下來也會繼續跑完六都與其他縣市。

回顧一年來的黨主席工作，江啟臣說，很多改革項目都已經上路，從民調回升可以證明現在國民黨走在正確的道路上，如果他能連任成功，改革作業才可延續並彰顯出成效。

另外，他是國民黨的中生代，有能力扮演不同世代的溝通橋樑，促成保守派與改革派的團結，連任黨主席後最主要的目標是凝聚國民黨，在2022奠下基礎，於2024當無私的造王者，做好桶箍的角色。

▲國民黨主席江啟臣專訪。（圖／記者林敬旻攝）

江啟臣強調，承擔責任不是玩股票，而是願意在低谷的時候站出來扛。

江啟臣指出，他上任迄今，帶領國民黨走向網路化、數位化，強化新媒體部，相較於過去，國民黨在各大社群平台的曝光度大增，也設計了國民黨App數位黨部、電商、Line@，爭取青年族群對這個百年老黨的認同與理解。

在組織改革方面，去年全代會通過一章四法，重點包括：中央委員員額下修、不分區立法委員提名辦法改革、中常委員額改革、指定中常委4席須為縣市首長等內容，都是為了讓中常會與組織更具備民意基礎。

另外，黨主席選舉的連署制也已經廢除，未來將不再發生人頭黨員的問題；在國際外交、大陸事務的推動與參與上，也增設了國際事務部、大陸事務部。

江啟臣強調，改革再怎麼困難，只要想要做，所有人團結努力就能做得到，如同黨部空間改造計畫，當初黨內議論紛紛，黨員大多不看好，如今退租三層樓、重新裝潢，將象徵篤信風水的龍魚池改建成花圃造景，一舉兩得，除了改變形象外，也為國民黨省下大筆租金，把錢花在刀口上，為大選準備好充足的糧草。

對於明年的2022大選，根據江啟臣規劃，他在正式登記參選黨主席後，將立即啟動各縣市組織系統，展開一連串的輔選活動。

江啟臣說，九合一大選作業繁雜且龐大，上至縣市首長下至村長，此役目標在於光復北台灣、固守中台灣、深耕南台灣，每一場選舉都要歸零思考，他會盡力做好桶箍的工作，萬中選一挑出最強候選人，為國民黨奠定基礎，而下一步就是要以無私的造王者角色，帶領國民黨全面備戰2024總統大選。

▼江啟臣日前出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

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