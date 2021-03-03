「遺憾民進黨將公投視為洪水猛獸」　江啟臣籲全民踴躍連署各項公投

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

環保團體發起珍愛藻礁公投第二階段連署衝破門檻，國民黨主席江啟臣3日在中常會中發表談話，表示很遺憾民進黨政府從公投綁大選、食安公投，以及藻礁公投，都是將公投視為洪水猛獸，不願意正面面對人民意見，他呼籲大家踴躍連署各個公投案，讓目前推動的公投案都順利成案，要求政府正視所有的不同意見。

有7600年歷史的大潭藻礁，是全球唯一在淺水域沙灘上發育的藻礁海岸。環團為了防止中油在當地興建第三座液化天然氣接收站，發起珍愛藻礁公投。原本2月24日僅有12.3萬份連署，截至3月1日已達到31.3萬，短短一週就增加18萬份連署。

江啟臣3日在中常會中表示，民間團體所提出的「珍愛藻礁」公投連署同樣面臨連署門檻，以及執政黨大力抹黑攻擊的困境，令人感慨。他批評，民進黨完全執政後，國家的代議制度在一黨獨大，多數黨又不願意進行有效溝通的現實下，已經無法解決爭議性問題。

江啟臣表示，交付公民投票，是將爭議問題的決策權交還給人民，由全體公民作出最終的決定，更是為執政黨的施政僵局解套。

江啟臣說，很遺憾民進黨政府從公投綁大選，到食安公投，以及藻礁公投，都是將公投視為洪水猛獸，不願意正面面對人民意見，甚至以抹黑、醜化的方式來面對提出不同意見的人，將食安、環境議題操作成政黨對立，「一意孤行的態度，遺忘了過去的初衷，扭曲了公投法的精神，更是低估了人民的智慧。」

江啟臣最後呼籲大家踴躍連署各個公投案，不但要透過衝高連署書數量，要求政府正視所有的不同意見，更要讓目前推動的公投案都可以順利成案，讓人民可以用公投的選票，決定國家未來的方向。

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