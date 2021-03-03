連勝文檢討國民黨愛英雄：考慮參選黨主席　馬英九：喔，很熱鬧

記者羅志華／台北報導

國民黨主席江啟臣任期將於8月20日屆滿，黨內計畫於7月改選黨主席，先前趙少康回歸國民黨並表態參選，掀起政壇一陣熱議，而連勝文也於3日受訪時，表示「從今天開始會認真嚴肅考慮參選」，對此，前總統馬英九先「喔」了一聲，隨即才回答「好熱鬧」。

▲對連勝文表態考慮選黨主席，前總統馬英九回應，「喔，很熱鬧」。（圖／記者羅志華攝）



國民黨智庫副董事長連勝文2日時，才在臉書表示國民黨主席應為「專職黨主席」，不應兼任公職，指國民黨過去幾年，許多紛爭都源於黨主席掌握黨機器後，開始想要去競選或提名自己擔任公職「尤其是總統！」，也被外界解讀為，在逼宮身兼立委及現任主席的江啟臣。

連勝文昨天才在臉書發表辛辣言論，今天受訪再拋震撼彈，表示將「認真考慮參選黨主席」，並強調國民黨不能再有「救世主」的想法，必須採集體領導，並檢討過去國民黨，都喜歡「一人救全黨」的英雄式場景，但如果變成「全黨救一人」，國民黨會很辛苦，強調這是一群人的問題，須從制度上檢討。

前總統馬英九3日到台北法院出席三中案，受訪時對「專職黨主席」部分表示，國民黨黨章並沒有規定黨主席一定不能兼（公職），另外，相較連勝文談「認真考慮」選黨主席時的遠大抱負，馬總統僅回「喔」，被問及目前多組人馬表態參選時，則表示「很熱鬧」，至於會不會由他親自出馬，馬英九則笑而不答。

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