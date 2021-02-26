假花真蜜蜂　元宵斗六花燈桃樹「千蜂鑽動」好兆頭

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市公所農曆年於太平老街佈置燈籠海延綿至圓環展花燈，今日元宵節有民眾發現，一棵桃樹竟然出現千隻蜜蜂環繞飛舞，將照片傳上臉書社團提醒賞花民眾注意小心。《ETtoday新聞雲》前往現場勘查，發現上千蜜蜂密密麻麻纏在樹幹上，空中還有數十隻飛舞著。生態專家表示，應是附近有蜂，分巢而來。

▲斗柳圓環桃樹花燈，上千蜜蜂密密麻麻纏在樹幹上，空中還有數十隻飛舞著。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林生態協會雲林工作站主任陳清圳表示，應該是蜜蜂分蜂出去的狀況，此現象有兩種可能，第一種是棲息地有蜜源之物，如果沒有就是剛好附近有蜜蜂在分巢，當原蜂巢中有第二隻女王蜂形成時，會帶領一群工蜂另覓築巢，牠們會選擇溫暖或有洞的地方可躲藏進而築巢，剛好挑選在假樹幹上。

▲斗六市公所接獲通報後，為維護賞燈民眾安全，請來專業人員將小蜜蜂妥善移至他處，避免民眾遭螫傷。（圖／斗六市公所提供）

陳清圳表示說，花燈假樹幹上假設有個小洞，那就很大可能築巢，蜜蜂習性就是喜歡先有個小洞躲藏，那如果沒有小洞，那可能也是暫時棲息而已，陳清圳提到，最近在山上看到很多蜜蜂出來，天氣暖和加上櫻花盛開，近期蜜蜂數量非常非常多。

▲今日下午有民眾發現，其中一棵桃樹周圍竟然出現千隻蜜蜂環繞飛舞，將照片傳上臉書社團提醒賞花民眾注意小心。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

斗六市公所接獲通報後，為維護賞燈民眾安全，請來專業人員將小蜜蜂妥善移至他處，避免民眾遭螫傷。民俗專家李寶全表示，蜜蜂來築巢就是吉兆，蜜蜂是勤懇的代表性昆蟲，若是有蜜蜂前來築巢，尤其今日適逢元宵節，可說是大吉大利的徵兆。製作桃樹花燈的藝術家黃鈺珍表示，聽到桃樹遭蜜蜂群聚真的大吃一驚，從來沒有遇到過這種狀況，可能真的做得很像吧。

▲民俗專家李寶全表示，蜜蜂來築巢就是吉兆，蜜蜂是勤懇的代表性昆蟲，若是有蜜蜂前來築巢，可說是大吉大利的徵兆。（圖／記者蔡佩旻攝）

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