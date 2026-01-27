武陵櫻花專車2/13啟動　還有5成空位可買

▲武陵櫻花專車還有5成空位可搶。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

武陵櫻花專車疏運期間自2月13日開跑至3月1日止，為期17天，5條武陵農場專車車票1月7日已開賣，迄今仍有5成車票可買。

因應武陵櫻花季登場，公路局已規劃5條至武陵農場之專車路線，台北端由台北轉運站及台北市府轉運站出發，宜蘭端由宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星綜合運動場出發。

公路局表示，今年武陵花季專車由泰樂遊覽客運公司與國光客運攜手合作，提供台北端及宜蘭端賞櫻接駁服務，車票已自115年1月7日起展開預售，截至1月23日總計已售出約8千多張預售票，約佔可預售票數5成，尚有餘票可供訂購。

購票管道包括全台四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）、「TBS台北轉運站」APP、年代售票系統、LINE APP，或是前往臨櫃售票窗口及國光客運自動售票機。

票價方面，公路局說明，由台北轉運站或台北市府轉運站出發至武陵農場，全票票價為730元、優待票450元；宜蘭地區的接駁則包含宜蘭轉運站，全票610元、優待票310元；羅東轉運站全票630元、優待票330元，以及三星綜合運動場全票520元、優待票280元，票價均包含武陵農場門票。

公路局表示，花季專車全面採行「原車去、原車返」的搭乘方式，旅客回程時，可依據武陵農場內規劃的各接駁地點上車，接駁車司機將在抵達下車時，會提醒每位遊客回程的具體班次時間與地點，確保每位賞櫻乘客都能享有安心且順暢的往返旅程。