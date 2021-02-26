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社會 社會焦點 保障人權

雲林醉男「前衝後撞」毀3車1房　2女暫停路邊坐車上險變肉餅

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣土庫鎮昨（25）日傍晚發生一起車禍，一名王姓男子駕駛銀色客貨車，突然在光明路與成功路口衝撞停放路旁2輛轎車至撞擊民宅，隨即倒車再於光明路上撞擊停置路邊車輛，整起事故共波及3輛汽車一戶民宅，其中遭撞車上有2人受傷，與肇事王男一併送醫救治，警方經查王男酒測超標，涉嫌公共危險罪依法偵辦移送。

▲肇事車撞擊藍色自小客車造成車上2人受到輕傷送醫，猛烈撞擊造成藍車推撞白車推擠一旁民宅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲王姓男子駕駛銀色客貨車，突然在光明路與成功路口衝撞停放路旁2輛轎車至撞擊民宅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臉書「社團土庫人(讚)出」25日傍晚有民眾po上一段車輛衝撞畫面，一輛銀色客貨車不明原因衝出路口推撞2輛白色客貨車、藍色自小客車，巨大撞擊聲嚇壞周邊所有人，肇事客貨車隨即高速倒退在以車尾撞擊停置路邊的另一輛自小客車。據目擊民眾表示，肇事車為一名王姓48歲男子所駕駛，下車精神狀況不好，疑似有酒駕行為，除了第一次撞擊的藍色小客車上有2名女子受輕微擦挫傷，其餘車輛都是空車。

▲王姓男子駕駛銀色客貨車，突然在光明路與成功路口衝撞停放路旁2輛轎車至撞擊民宅，隨即倒車再於光明路上撞擊停置路邊車輛。（圖／翻攝自Facebook／土庫人（讚）出來）

▲王姓男子駕駛銀色客貨車，突然在光明路與成功路口衝撞停放路旁2輛轎車至撞擊民宅，隨即倒車再於光明路上倒車撞擊停置路邊灰色自小客車。（圖／翻攝自Facebook／土庫人（讚）出來）

警方於傍晚18時07分獲報後迅速趕抵現場，疏導交通並將包含王姓駕駛等3名傷者送醫治療，警方表示，受波及車輛共有三台，路口旁民宅則是因車輛被推移撞擊造成受損，駕駛人均依規定酒測，而肇事王姓駕駛酒測值超標，訊後依涉嫌公共危險罪偵辦移送。

警方呼籲「喝酒不開車」拒絕酒後誤事，切勿心存僥倖以身試法，酒駕絕對不騎車或開車，應選擇搭乘大眾交通工具、計程車，或指定駕駛、代理駕駛等替代方式，以保障自己與其他用路人的安全。

▲王姓男子駕駛銀色客貨車，突然在光明路與成功路口衝撞停放路旁2輛轎車至撞擊民宅，隨即倒車再於光明路上撞擊停置路邊車輛。（圖／翻攝自Facebook／土庫人（讚）出來）

▲肇事車撞擊藍色自小客車造成車上2人受到輕傷送醫，猛烈撞擊造成藍車推撞白車推擠一旁民宅。（圖／翻攝自Facebook／土庫人（讚）出來）
 

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