西螺福興宮古錐牛提燈超Ｑ　神童團陪民眾提燈踩街

▲民眾提著燈籠由太子團、神童團帶領，從福興宮出發轉建興路到西螺大橋廣場，右轉走到大橋路永興宮吃平安圓，再順著延平路走回福興宮，全長約1.5公里。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺鎮福興宮年十五慶元宵，今（26）日元宵節舉辦提燈踩街、猜燈謎、賞花燈及摸彩晚會等活動，民眾拿2張1、2月份發票兌換牛年小燈籠，兌換時間一到便擠滿領燈籠的人潮，民眾提「古錐牛牛提燈」跟著太子團、神童團的腳步，踩街逛西螺欣賞美麗的彩繪燈籠廊道與燈籠燈廊一起歡度元宵節。

▲「古錐牛牛提燈」除用環保材質外，特別設計組裝容易，約5-10分鐘即可完成。（圖／記者蔡佩旻攝）

「古錐牛牛提燈」除用環保材質外，特別設計組裝容易，約5-10分鐘即可完成，民眾提著燈籠由太子團、神童團帶領，從福興宮出發轉建興路到西螺大橋廣場，右轉走到大橋路永興宮吃平安圓，再順著延平路走回福興宮，全長約1.5公里，踩街後於西螺福興宮前舉辦元宵猜燈謎、摸彩晚會抽大獎。

▲民眾拿2張1、2月份發票兌換牛年小燈籠，兌換時間一到便擠滿領燈籠的人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

福興宮董事長楊文鐘表示，今年元宵小提燈以生肖為主題設計「古錐牛牛提燈」，邀請民眾踩街後回到廟前廣場參加抽獎，今年準備2支蘋果手機I Phone12為最大獎、另外還有各種家電好禮，民眾所捐出的發票則將轉贈社福團體，讓大家在歡樂之餘還可以順手作公益。

▲民眾拿2張1、2月份發票兌換牛年小燈籠，兌換時間一到便擠滿領燈籠的人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）



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