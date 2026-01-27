　
生活

尾牙頭獎大縮水「只剩下2萬」　她問：還能待嗎？過來人吐實話

▲▼尾牙,春酒,聚餐,大餐。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO猶豫還要不要繼續待在這家公司。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

工作了一整年，許多人最期待的就是尾牙抽獎活動，而獎金多寡往往成為熱門話題。不過，近日有網友發文抱怨，指出公司今年的尾牙大獎金額大幅縮水，讓她對公司的營運狀況產生疑慮，這間公司是否還值得待下去？貼文曝光後，引起討論。

獎金大幅縮水！員工憂公司營運狀況

這名女網友在Dcard上，以「尾牙最大獎兩萬還要待嗎」為標題發文，提到她剛進公司時，尾牙的頭獎還有5萬元，沒想到才過了3年，今年的最大獎竟然只剩下2萬元。

此外，原PO還從工讀生口中得知，工讀生的紅包只有500元，讓她覺得公司福利縮減的幅度實在太誇張，不禁懷疑公司是不是快倒閉了，也對於是否該繼續留下來感到十分猶豫。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「最大獎多少根本不重要，反正中獎的也不會是自己」、「不意外，我們公司年終還只有五千」、「百大企業，連尾牙都沒有」、「走啊，結果走了發現其他公司連抽獎都沒有」。也有網友覺得最大獎多少錢和公司財務狀況沒有直接關聯，「用尾牙最大獎去評估公司適不適合待？」「我公司最大獎5000元，營收好幾億」、「走不走看他獎金發多少吧」。

01/25 全台詐欺最新數據

354 1 7355 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／1檔飆股「抓去關」　明起處置到2／10
外資買賣超前十排名一次看！聯電買最多　大砍2檔記憶體股
離奇12分鐘曝光！學霸男全程沉默　連傳詭異「叩」聲被丟包輾斃
全台首宗「空拍機投毒」　羊駝口吐白沫慘死
台灣女孩神速寫「攀101英姿」霍諾德收到了！他超愛：會掛在家

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層

農曆新年將近，各家公司陸續舉辦尾牙與春酒活動，不少員工除了期待抽獎環節能否抱回大獎，也同時擔心是否會在活動中被點名上台表演。近年來，「尾牙強迫表演」的職場文化再度引發討論，不少民眾直言，這類安排不僅令人壓力倍增，更被形容是「根本是在懲罰員工」，相關話題在網路上掀起熱烈共鳴。

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

長大才發現超噁！她曝家裡「浴巾共用、內褲襪混洗」

長大才發現超噁！她曝家裡「浴巾共用、內褲襪混洗」

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

尾牙抽獎「必中祕法」曝光！命理師教戰5大招財法

尾牙抽獎「必中祕法」曝光！命理師教戰5大招財法

尾牙抽獎Dcard

