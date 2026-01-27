尾牙頭獎大縮水「只剩下2萬」　她問：還能待嗎？過來人吐實話

▲原PO猶豫還要不要繼續待在這家公司。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

工作了一整年，許多人最期待的就是尾牙抽獎活動，而獎金多寡往往成為熱門話題。不過，近日有網友發文抱怨，指出公司今年的尾牙大獎金額大幅縮水，讓她對公司的營運狀況產生疑慮，這間公司是否還值得待下去？貼文曝光後，引起討論。

獎金大幅縮水！員工憂公司營運狀況

這名女網友在Dcard上，以「尾牙最大獎兩萬還要待嗎」為標題發文，提到她剛進公司時，尾牙的頭獎還有5萬元，沒想到才過了3年，今年的最大獎竟然只剩下2萬元。

此外，原PO還從工讀生口中得知，工讀生的紅包只有500元，讓她覺得公司福利縮減的幅度實在太誇張，不禁懷疑公司是不是快倒閉了，也對於是否該繼續留下來感到十分猶豫。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「最大獎多少根本不重要，反正中獎的也不會是自己」、「不意外，我們公司年終還只有五千」、「百大企業，連尾牙都沒有」、「走啊，結果走了發現其他公司連抽獎都沒有」。也有網友覺得最大獎多少錢和公司財務狀況沒有直接關聯，「用尾牙最大獎去評估公司適不適合待？」「我公司最大獎5000元，營收好幾億」、「走不走看他獎金發多少吧」。