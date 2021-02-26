雲林再傳賄選！東勢鄉農會代表7千元買票　犯行曝光10萬交保

▲雲林檢警於2月26日針對涉案東勢鄉農會會員代表候選人、會員等，搜索5處、傳喚19人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林檢警調於偵辦轄內虎尾鎮、斗南鎮農會會員代表賄選案件後，鍥而不捨就雲林縣東勢鄉農會會員代表選舉賄選案件，續行蒐證。雲林地檢署檢察官指揮法務部調查局雲林縣調查站、雲林縣警察局、雲林縣警察局臺西分局組成專案小組，於2月26日針對涉案東勢鄉農會會員代表候選人、會員等，搜索5處、傳喚19人。

經檢察官訊問後，確認會員代表候選人許嫌於今年2 月間，以每票現金新臺幣5 千元向6名會員、7千元向1名會員買票。承辦檢察官訊問後，對許嫌命具保10萬元，其餘涉案會員均請回，並查扣共查扣犯罪所得2萬2000元。

雲林檢警調對於任何影響選舉公平、公正性之賄選及暴力行為，絕對秉持積極、嚴謹之查緝態度，全力執行各項選舉查察工作，防止不法手段介入選舉，以確保選舉得以公平競爭、選賢與能。本署檢察長洪家原表示：查賄無假期，請相信檢警調查察賄選之決心及行動力，並歡迎縣民踴躍提供線索。

▲會員代表候選人許嫌於今年2 月間，以每票現金新臺幣5 千元向6名會員、7千元向1名會員買票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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