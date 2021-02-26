自製「鬼滅之刃」元宵！媽神手還原萌翻天　網驚喊：別給小孩看到

▲超可愛的元宵！（圖／網友朱曉芃授權引用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

今（26）日是一年一度的元宵節，除了基本的白色款外，居然有媽媽巧手製作「鬼滅之刃」造型的元宵！這名女網友就發文分享「鬼滅之刃元宵」的食譜，並貼出成品，由於模樣實在太可愛，就連2個兒子也說根本捨不得吃。照片曝光後，立刻引發熱議，不少網友都狂讚，「這個太犯規了啦」、「好可愛」。

這名女網友在臉書社團「廚藝公社」上發文表示，因為元宵節到了，所以她特別親手製作「鬼滅之刃」造型的元宵給孩子吃。不過，由於造型實在太可愛了，所以孩子看到後便異口同聲的說，「捨不得吃啦！」而原PO也笑稱，別說小朋友了，其實連她也捨不得一口吃掉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO大方分享食譜。（圖／翻攝自Facebook／廚藝公社）

原PO大方分享元宵的製作方法：

1.100公克的糯米粉+80克水揉成糯米糰

2.取一小塊麵糰先丟到水裡，煮成粿粹，再加入原來的麵糰一起揉，這樣煮出來的湯圓會比較Q

（因為粿粹含水分，所以要再加粉，揉至不黏手的麵糰為止）

3.分小塊染成各色不同的麵糰

4.將麵糰桿平，用餅乾模壓出形狀，再用小刀切下需要的部分，各色不同的部位用水拼貼黏起來

（如果沒有要現煮的話，用保鮮膜包著放進冷凍庫）

5.滾水下湯圓煮至浮起即可

▲鬼滅之刃的造型連小孩子都捨不得吃了！（圖／網友朱曉芃授權引用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「像極了！捨不得咬一口」、「巧手」、「也太可愛了吧」、「太有巧思」、「這則要刪掉，不能讓小孩看到」、「太有才了」、「怎麼厲害的都別人家的媽媽」、「好強」、「好想吃」、「超厲害的」。