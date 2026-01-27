快訊／南檢同步抗告！無良董座1200萬交保　不一定能在家過年

▲台鹽前董事長陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌，以及鴻暉公司負責人蘇俊仁等3人甫交保，台南地檢署同步提出抗告，是否能在家過年，充滿變數。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台鹽前董事長陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌，以及鴻暉公司負責人蘇俊仁等3人因涉嫌台鹽綠能公司採購與工程舞弊案，遭續押至1月28日，3名被告向台南地院聲請交保，合議庭26日審理後裁定，陳啓昱以新台幣1200萬元交保，蘇坤煌與蘇俊仁則各以700萬元交保，3人限制居住、出境出海，全數科技監控，台南地檢署不服交保裁定，於27日向台南高分院提出抗告。

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸表示，台南地檢署檢察官認被告陳啓昱等人涉犯證券交易法特別背信等7年以上有期徒刑重罪之犯罪嫌疑重大，亦有湮滅、偽造、變造證據或串證及逃亡之虞，非予以繼續羈押，顯難進行審判與執行。檢察官不服台南地院准予被告陳啓昱等人停止羈押之裁定，於27日依法提起抗告。

據了解，蘇坤煌與蘇俊仁的家屬已於26日下午向台南地院繳清700萬元保證金並完成交保程序離去；陳啓昱因交保金額較高，家屬於27日上午到台南地院辦理交保程序。交保金1200萬元係以匯款方式繳交，約11時左右就完成交保程序，惟法院完成交保後才通知高雄的科技監控廠商從高雄出發，來台南地院執行電子監按設備之安裝及電子監控訊號及設備之檢測，車程及裝置監控設備耗費1個多小時，直到下午1時20分陳啓昱才在弟弟等家屬陪同下，離開台南地院搭車離去前往高雄。

▲台南地檢署檢察官不服陳啓昱等人交保，依法提起抗告。

據了解，陳啓昱3人遭控違反證券交易法第171條多項罪名，包括加重使公司為不利益交易、加重特別背信等，法定本刑均在7年以上，屬重大經濟犯罪。蘇坤煌、蘇俊仁還涉及公司法、商業會計法及刑法使公務員登載不實等罪。本案陳啓昱起初於2024年10月曾被台南地院無保請回，未料卻失蹤24天，遭到南檢通緝，最終才出面投案，陳啓昱後與蘇坤煌、蘇俊仁於2025年2月27日因涉嫌重大，有逃亡湮滅串證之虞遭法院裁定羈押禁見，經兩度延押後，陳啓昱於2025年9月獲裁定600萬元交保，其他2人獲400萬交保，惟重獲自由僅29小時，就因南檢提出抗告獲准後逆轉，更審裁定延長羈押。

直到1月26日陳啓昱才二度獲法院裁定1200萬元交保，蘇坤煌與蘇俊仁裁定700萬元交保，並限制居住，禁止出境出海，並以科技監控等限制措施。由於農曆春節將近，台南地檢署在陳啓昱27日完成交保序後，同日提出抗告，陳啓昱等人是否能順利在外過年，將視台南高分院對南檢抗告的裁定結果而定，後續發展仍充滿變數。