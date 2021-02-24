3男幫女討50萬賠償　1人遭捅心喪命！汐止家暴男聲押獲准

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止23日發生感情糾紛殺人命案，39歲吳姓兇嫌多次痛毆30歲胡姓女友，本談以5000元和解，豈料胡女帶3名男子到吳男家中談判，結果和解金竟變百倍。雙方爆口角打大出手，吳男竟拿出水果刀狂刺3男，22歲林男因一刀中心臟，送醫仍不治身亡。士林地檢署23日晚間依殺人重罪，且有反覆實施傷害之虞，向法院聲請羈押獲准。

據悉，吳男落網向警方稱自己去年認識胡女，交往約半年，但兩人卻因為細故發生口角衝突，吳男也動手毆打胡女數次，2月3日吳男再度毆打女友後，雙方鬧分手且胡女申請保護令並控告吳男傷害罪；雙方原本談妥以5千元賠償金達成和解。

▼案發後汐止警方立即逮捕殺人的吳男並封鎖命案現場。（圖／記者張君豪翻攝）

豈料23日凌晨女友卻帶林姓、陳姓男子（均21歲）、彭姓友人（19歲）到他家中索討賠償金，並且將說好的賠償金額從5千元暴增100倍，向吳男索討50萬元才願意和解，雙方因此爆發口角衝突、大打出手，吳男從臥室拿出尖刀朝4人砍刺。

當中林姓男子左胸口遭尖刀從肋骨間刺入貫穿心臟，當場死亡，彭男及陳男則手腳均被劃傷。吳男隨即遭警方逮捕，全案依照殺人罪嫌偵辦，23日晚間檢方複訊後，認定他涉犯重罪，且有逃亡、反覆實施毆打胡女之虞，向法院聲請羈押，士林地院23日深夜開庭，裁定羈押獲准。

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