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社會 社會焦點 保障人權

家暴賠償瞬增百倍釀殺機！不給就找你媽　他抓狂穿心奪命1死2傷

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區23日凌晨1時許發生感情糾紛殺人命案，39歲吳姓兇嫌今年2月3日在自宅毆打胡姓女友（30歲），吳男事後遭警方依傷害罪嫌送辦，雙方約妥以5千元達成和解，未料胡女今天凌晨帶著3名男子開車到汐止區水源路吳男家中談判，結果和解金額躍升「100」倍，雙方爆發口角打大出手，吳男抓狂從自己臥室床底下拿出尖刀狂刺3男，造成1死2傷慘劇，警方獲報後趕赴現場拘捕吳姓男子。

▲案發後汐止警方立即逮捕殺人的吳男並封鎖命案現場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲案發後汐止警方立即逮捕殺人的吳男並封鎖命案現場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲案發後汐止警方立即逮捕殺人的吳男並封鎖命案現場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲案發後汐止警方立即逮捕殺人的吳男並封鎖命案現場。（圖／記者張君豪翻攝）

據瞭解，吳男向警方自稱自己去年認識胡女，交往約半年，但兩人卻因為細故發生口角衝突，吳男也動手毆打胡女數次，2月3日吳男再度毆打女友後，雙方鬧分手且胡女申請保護令並控告吳男傷害罪；雙方原本談妥以5千元賠償金達成和解。

結果今天凌晨胡女卻大喇喇帶著林姓、陳姓男子（均21歲）彭姓友人（19歲）到汐止區吳男家中索討賠償金，但胡女卻突然將賠償金額從5千元直接暴增100倍，向吳男索討50萬元撫慰金才願意和解。雙方因此爆發口角衝突，雙方大打出手後，吳男從臥室拿出尖刀朝4人砍刺，其中到場助陣的林姓男子左胸口遭尖刀從肋骨間刺入貫穿心臟，當場死亡，彭男陳男則手腳均被刀子劃傷。

警消獲報後趕赴現場救人，受傷3人分別送往汐止國泰、內湖三軍總醫院搶救，但因林男傷勢過重仍喪命；吳嫌在現場呆若木雞直接遭警方逮捕帶回；吳嫌到案後難掩氣憤向警方表示，原本與前女友談好的和解金5000元，對方卻獅子大開口變卦，吳嫌向警方抱怨：「她（前女友）知道我家境不好，她還嗆說我不給，她要去找我媽要！」

吳嫌家境清寒，母親長年在家烹煮油飯再批售給汐止傳統市場的攤商，藉此賺取微薄收入操持家計，吳嫌無法忍受胡女率3男上門索討鉅額賠償金，思慮欠周全加上情緒失控竟持刀刺殺對方造成1死2傷的慘劇。

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