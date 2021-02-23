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武術狼師染指小蘿莉　上摩鐵逼笑拍性愛影片...她淚訴：我大力踹他

▲在桃園市某醫院擔任廚師的張姓男子，前年7月垂涎院內女實習生姿色，竟兩度逼迫其口交性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲北市一名施姓武術教練於IG上認識一名少女，相約在超商竟恐嚇少女將她帶進廁所脫光拍照。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市施姓武術老師於Instagram假冒高職女，認識1名喜歡同性的少女，2人約旅館見面竟拍照性侵，恫嚇不配合將散布裸照，遭判處10年徒刑定讞。豈料警方又發現他的手機存另名年僅13歲少女的裸照及裸露影片，受害女生警詢時表示，遭侵犯時不斷踹，導致「他的臉腫得快變蘋果」。士林地院23日依對未滿14歲少女性交、拍攝性愛影片、裸照等罪，判處應執行7年徒刑。

施男於臉書上PO上多張與小朋友教學看似陽光的照片，甚至在自介欄寫下「研究傳統武術，探討實踐，拜於師父習得八極拳及螳螂拳藝..」，豈料他竟是披著羊皮的狼。

他於2019年間在IG假冒女高職生，認識了小琦（化名），但小琦表示自己喜歡的是女生，他並告訴小琦自己也是，便約在旅館見面；豈料小琦一進房間發現怎麼是個男的，施男稱「她快來了我是她朋友」。趁小琦防備不及時摀住嘴巴性侵得逞，惡劣的他甚至逼小琦說「我最騷我最欠幹」，並且恐嚇威脅不照做便散布裸照於網路上，便拍下整個性侵過程，遭認定犯成年人故意對少年犯強制性交、以強暴使少年被拍攝性交行為電子訊號，遭執行10年徒刑定讞。

▼擔任武術老師的施男，看似陽光且教學多位兒童，竟對未成年少女性侵。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲施姓武術老師性侵2少女。（圖／記者黃宥寧翻攝）

施男遭逮補後，警方竟又在他的手機內發現另名受害未成年少女，勘驗照片時間發現是發生在小琦之前。根據判決指出，2018年1月同樣在IG上認識琳琳（化名）並邀約她在超商見面，他竟強拉琳琳進入超商旁殘障廁所，並拍下多張少女全裸坐在馬桶上的照片。同年2月，施男又假冒琳琳同學身分再度約她上摩鐵，於房內性侵並拍下裸照及影片。

琳琳於警詢表示，遭施男強拉進廁所時用力抵抗，當施男強迫她全裸拍照時，她不斷踹施男臉，「他的臉腫得快變蘋果，也有把他的眼鏡踹壞。」過了約半個月，施男又盜用她幼稚園同學臉書照片，貼在自己的IG，冒用同學身分以暱稱約她在旅館見面，本來看到又是施男想掉頭走掉，但遭追上，又以散布裸照脅迫她進旅館房間性交並拍攝。琳琳委屈說，影片是她遭逼迫「要笑得要表現得開心」，否則施男將公布所有照片，過程中她的媽媽甚至打電話來，施男竟摀住她的嘴巴不讓她接。

▼琳琳遭脅迫拍下性愛影片，過程中媽媽甚至打電話她想求救卻遭摀住嘴。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女子哭泣示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

法官勘驗手機時，發現影片中琳琳大聲喊「你快點刪掉」、「你不是說你要刪掉」，並對著鏡頭回答施男問題，「舒服嗎？」、「還好」等，難認是在脅迫而發生性行為，影片、照片應是拍照擺姿勢，且有微笑表情、照片無晃動，事後琳琳也將裸照傳給他人。勘驗對話紀錄也發現，施男曾說：「我好愛妳喔」，琳琳則回「我也是」，故法官不認為施男是以脅迫方式拍攝猥褻裸照，不採信琳琳說詞。

法官審酌施男明知琳琳年紀尚輕，心理仍處發展階段、判斷力及自我保護能力尚未成熟，竟為滿足一己之慾望對未滿14歲少女性交、拍攝少女猥褻照片、影片等三罪，分別判處4年2月、2年、2年2月徒刑，應執行有期徒刑7年。可上訴。

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