熊貓女外送員2招「騙餐」！店家聯手抵制　老闆娘氣：我不讓妳取

▲女外送員四處騙餐，遭汐止店家抵制，近日轉往東湖下手。（圖／翻攝自臉書社團／我是東湖人）

記者柯沛辰／綜合報導

一名20多歲熊貓女外送員近日在台北東湖、新北汐止地區四處「騙餐」，不僅亂報取餐編號，偷取其他訂單的餐，還害得餐廳不得不重做一份，嚴重耽誤顧客時間。受害早餐店調閱監視器畫面，發現女外送員一天來4趟，疑似早有預謀，因此公布影像，提醒同業注意可疑外送員。

有熱心外送員在臉書社團「我是東湖人」指出，這名同業女外送員姓黃，騎著白色125機車，保溫袋編號為581，前陣子在汐止偷餐被抓包，遭當地店家、同業聯手抵制，近日轉往東湖繼續行騙，偷餐手法有兩種：

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一、鎖定餐點放在前台、讓外送員自行取餐的店家

女外送員取餐時會隨便報一串數字，除了取走自己接到的單，也會將其他號碼的單一併取走，導致其他外送員到場無餐可取。

二、拿完餐點再轉單

女外送員取餐後，馬上按轉單，導致其他外送員到店後取不到餐點，因為餐點早已被取走。

▲黃姓女外送員偷夾2個三明治，被店員當場抓包。（圖／翻攝自臉書社團／我是東湖人，下同）

原PO表示，這是平台機制的漏洞，目前尚無完整的應對機制，所以客服接獲後也無可奈何，只能請東湖、汐止店家提高警覺，若發現該名女外送員前來取餐，立即通報客服、要求更換外送員。

早餐店陳姓老闆娘表示，他們都會相信外送員，但這個女生先前來騙餐，害下一個外送員取不到餐，又曾偷夾2個三明治被抓到，引起他們注意。

陳姓老闆娘說，後來女生來報號取餐，她曾問對方「妳要不要再確認一下號碼？」結果女外送員看了一下手機，改報另一個號碼取餐離開，結果不到10分鐘又回來要取下一張，還亂報號碼，被她當場拒絕「這張不是妳的，妳已經第三次了，我不讓妳取！」

據悉，該名黃姓外送員去年底才加入外送行列，原先主跑汐止區，但才跑沒幾個月，當地就有早餐店、火鍋店、便當店等至少10家業者受害。店家聯手抵制後，黃姓外送員近日轉往東湖外送，不料隨即傳出店家受害，引發關注。