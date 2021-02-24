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社會 社會焦點 保障人權

誘逼恐嚇11名少女視訊裸拍！22歲噁男「惡魔化身」判刑60年1月

▲▼女人,女性,崩潰,哭,難過。（示意圖／pixabay）

▲11名少女在董男恫嚇下配合拍攝裸照。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北22歲董姓男子以暱稱「惡魔化身」，利用通訊軟體威脅或假意交往拐騙未成年少女、女童，傳送猥褻照片、自慰影片，甚至是裸體視訊，得手後便恐嚇少女，只要稍不順心就威脅對方要將這些畫面外流。從去年4月到8月共11名未滿18歲少女以及1名成年女子受害。士林地院24日依違反兒童性剝削防制條等共判60年1月，應執行10年6月徒刑。

該名住新北市樹林區的22歲董姓男子，去年4月起，以Line暱稱「惡魔化身」、社群軟體Instagram「惡魔族亞瑟」在網路隨機瀏覽並鎖定未成年的大頭貼後加以佈線，博取信任假交往，隨即向被害少女索取性交、猥褻照片影片，甚至要求裸體視訊，倘若遭拒他便恐嚇對方。

檢警調查，董在犯罪期間以「惡魔化身」暱稱，利用交友軟體結識未滿18歲的少女，加上臉書可以找到其他差不多年紀女生，以「假意交往取得信任」，再去搜尋少女們父母臉書，截圖後傳給少女，恫嚇已經拿到聯絡父母的方法，如果不配合拍裸照，就將散布不利的謠言，讓少女們遭父母責備。

▼ 董在犯罪期間以「惡魔化身」暱稱，利用交友軟體結識未滿18歲的少女。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼ 惡魔。（圖／取自免費圖庫pixabay）

董甚至恐嚇當中1名少女配合拍攝甚至要求少女自拍自慰照片，但少女拒絕他竟恐嚇不要等我哪天真的忍不住，小心妳給我的東西，跑到別人那邊我就不管了」，少女擔心自己照片遭外流只好乖乖配合，拍攝裸露下體、筆插入陰道等照片。

他甚至以暱稱「小丑羅賓」登入抖音，對1名同為被害成年女生直播時留言「還拍啊！影片都流出來了餒」、「誰要她的（18禁）影片」、「好啦，要的自己密我賴」，並利用通訊軟體將該女名女生的性愛影片，散佈給40位網友。

董嫌觸犯違反兒童及少年性剝削防制條例及以他法使少年製造猥褻行為電子訊號罪等，總共被判刑60年1月，當中58年8月不得易科罰金，合併應執行刑10年6月；得易科罰金則為1年5月，則定應執行1年得易科罰金36萬元。全案可上訴。

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