蔡政府國安人事異動　蔡易餘肯定：因應世界大變局的團隊

記者林銘翰／台北報導

總統府19日晚間召開記者會，宣布現任國安局長邱國正將接任國防部長，國防部長嚴德發將轉任國安會諮詢委員；另外，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通將轉任國安局長。對此，民進黨立委蔡易餘表示，這是因應世界大變局、未來新世代的國安團隊。

▲總統府召開記者會，宣布新一階段國安團隊。（圖／記者莊喬迪攝）



總統府發言人張惇涵表示，針對新一階段區域與國際局勢，以及後疫情時代下所牽動的全球政經變局，國安團隊將進行相應任務及部署的調整。張惇涵說，總統蔡英文在經過通盤考量，以及和行政院長蘇貞昌商議後，就新一階段國安團隊的任務與隊形，進行再部署。

對此，蔡易餘受訪時表示，這是因應世界大變局、未來新世代的國安團隊，其中陳明通對兩岸、國際情勢都很了解，因此是當國安局長最適合的人選。

蔡易餘指出，邱國正在國防部、退輔會都有服務過，現在回鍋到國防部長，對於不同軍種間的熟悉度，會優於其他人選，這個時候當國防部長也是個不錯的安排。

至於邱太三接任陸委會主委，蔡易餘則說，「就是好久不見」，特別是邱太三以前也擔任過陸委會副主委，所以有這樣的歷練，業務上也算嫻熟，不至於會是生疏的領域。

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