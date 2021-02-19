馬英九頻跑法院　國民黨批「踐踏法治」：陳水扁貪汙卻趴趴走？

▲陳水扁、馬英九。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

前總統馬英九於新春開工第一天，就因三中案到台北法院出庭，引來前高雄市長韓國瑜為他打抱不平，國民黨也抨擊民進黨政治追殺，浪費司法資源傷害台灣民主，要求蔡政府正面回應。

國民黨19日透過臉書發文表示，馬前總統卸任至今已長達五年，但是卻被民進黨用300個訴訟案司法追殺，不但嚴重影響個人清譽，更是浪費司法資源，納稅人的血汗錢被民進黨濫用在對政敵的政治追殺上，就是在傷害台灣的民主法治。

國民黨認為，民進黨面對司法追殺的質疑，竟拿陳水扁來與馬英九做類比，根本就是貽笑大方；因為陳水扁貪汙事證確鑿，貪汙、洗錢等罪狀更獲得國際認證，但在他被判刑之後，蔡政府卻任憑假借保外就醫之名，在外面趴趴走，四處參與政治活動；反而是清白的馬英九，卻要被大量官司追殺干擾正常生活。

國民黨痛批，這種雙重標準、踐踏法治的行為，正是人民對執政黨的質疑，難道蔡政府不用正面回應嗎？

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