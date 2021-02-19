邱太三曾促成首次春節包機直航　棄教職出掌陸委會

記者陳家祥／台北報導

總統府19日公布最新國安團隊異動。其中，陸委會由前法務部長、曾任陸委會副主委的邱太三接任。考量邱太三豐富的歷練，擔任過民代、政務官以及在學界的好評，總統蔡英文期盼，邱太三能在後疫情時代妥適穩定處理兩岸關係，襄助執政團隊，維持兩岸及區域的和平穩定與繁榮發展。

▲邱太三將接任陸委會主委。（圖／記者李毓康攝）



張惇涵指出，新任的陸委會主委將由前國安會諮委邱太三接任。邱太三檢察官出身，擔任過國大代表、2屆立委，也擔任過高雄、桃園2個直轄市的副市長，在2004年出任過陸委會副主委，促成首次春節包機直航，也熟悉台商的實際需求。並在2016年蔡總統執政後，先後擔任法務部長及國安會諮詢委員。

張惇涵說，雖然邱太三很很滿足於現在的教職生活，但因應新一階段國際局勢的挑戰跟變遷，國安團隊很需要邱太三的歸隊，也很歡迎、感謝他願意重出江湖，為台灣繼續打拚。

張惇涵指出，誠如蔡總統所強調的，面對兩岸關係，台灣一貫的立場是，遇到壓力不屈服、得到支持不冒進。而在疫情受到有效控制的時候，我們也期待，兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流。

因此，蔡總統期待新任的邱太三主委，能夠憑藉其法律與兩岸的熟稔專業，以及民代與行政歷練的溝通能力，在後疫情時代妥適穩定處理兩岸關係，襄助執政團隊，維持兩岸及區域的和平穩定與繁榮發展。