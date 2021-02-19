邱國正掌國防部　蔡英文交付任務：台美軍事合作、國防3大改革

記者陳家祥／台北報導

為因應國際局勢新一波變化，國安人事大風吹，國防部長由國安局長邱國政接掌，原國防部長嚴德發則轉任國安會諮委。總統府發言人張惇涵說，蔡英文對於目標要完成下一階段的國防改革，而歷練完整的邱國正，正是擔任國防部長最合適的人選。

▲邱國正接任國防部長。（圖／記者屠惠剛攝）

總統蔡英文出手調整國安人事，其中，陸委會主委由前陸委會副主委、曾任法務部長的邱太三接任；現任的陸委會主委陳明通，轉任國安局長。另外，現任國安局長邱國正將接掌國防部，國防部長嚴德發則將轉任國安會諮詢委員。

對此，張惇涵表示，新任國防部長邱國正歷任陸軍六軍團指揮官、後備司令、國防大學校長、陸軍司令、參謀總長、退輔會主委，到現任的國安局長等要職，軍職生涯歷練完整，豐富的行政經驗與沈穩個性，治軍嚴謹且擅長溝通，廣受各界所肯定。

張惇涵說，邱國正1999年從美國陸軍戰爭學院畢業，並在2018年入選該校名人堂，是首位入選的台灣人，熟悉美國的國家戰略和軍事思維。在國安局長任內，在對美戰略溝通和相關安全工作的推動上建樹良多，更將助益後續雙方在國防事務上的合作。

以邱國正過去的經歷，對於國防體系的工作充分掌握，能夠立刻上手未來的國防改革工作，並且邱國正的歷練不僅限於國防要職，更是國安團隊的重要成員，特別是在國安局長任內，從整體的國家安全、國家戰略、區域情勢分析與研判，都協助蔡英文和國安團隊做出重大決策，對於國安團隊也有重大貢獻。

另外，邱國正歷任參謀總長、陸軍司令、後備司令，有鑒於後備動員是全民國防和國土防衛的核心，蔡英文期盼借重他的專業與經驗，落實國軍現階段重中之重的「常後一體」、「後備動員合一」與「跨部會合作」的三項改革措施。

張惇涵強調，除了上述重中之重的後備改革任務外，蔡英文對於邱國正部長的期許是，必須完成下一階段的國防改革，包括：非傳統威脅、不對稱作戰、聯合作戰等全盤檢討與規劃，要落實這些重要的國防改革任務，需要熟稔基層和部隊實務工作、並對國安戰略和國防體系有充分瞭解，因此下一個階段由邱國正來擔任國防部長，是最合適的人選。