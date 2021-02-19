國安人事大搬風　國民黨：只是為了撤換嚴德發「為國艦國造負責」

▲國民黨團評論蔡英文國安團隊異動。（圖／取自國民黨團臉書）

記者徐政璿／台北報導

針對蔡政府19日宣布新的國安團隊人事案，國民黨表示，此次人事異動，應是為了因應拜登上任後，美中台新局面所做的相應調整；國民黨團則認為，此次國安人事改組只看見舊瓶裝舊酒，一個在美國總統改選上的情報及政治判斷完全失準的團隊，人民有何期待？還是只為了撤換國防部長嚴德發，為了國艦國造狀況不斷下台負責？

總統府發言人19日傍晚宣布國安團隊異動，陸委會主委陳明通轉任國安局長，前法務部長邱太三接陸委會主委，國安局長邱國正出任國防部長，現任國防部長嚴德發則轉任國安會諮詢委員。

國民黨表示，這波國安團隊的人事異動，是否代表蔡政府將調整對美、對陸關係，或蔡英文總統本身對兩岸事務將有不同作為，都還需時間觀察，國民黨也將密切注意蔡政府未來其他的人事調整，包括行政院長是否異動等。

國民黨團則抨擊，此次國安人事改組只看見舊瓶裝舊酒，陸委會主委將由一個曾涉及關說案的前法務部長邱太三接任；國安局長將由至今搞不定陳同佳送台審判案的現任陸委會主委陳明通接任，而國防部長由現任國安局長邱國正轉任。

國民黨團指出，從這個人事佈局只看到蔡政府在搞大風吹的遊戲，看不到新意，更看不出此次人事佈局可以改善兩岸關係或是修補台美關係，除了邱太三由民間回鍋外，此次相關人員本來就是國安高層會議的成員，改組的意義到底在那裡？只為了撤換國防部長嚴德發嗎？為了國艦國造狀況不斷下台負責？

此外，國民黨團認為，蔡政府國安團隊在此次美國總統改選上的情報及政治判斷完全失準，後續對國安及台美關係的負面影響至今尚未完全化解之際，找個陳同佳案如此單純的司法案件都無法好好處理的陳明通主委出任國安局長，如何期待他有能力處理國家整體的國安事宜？

國民黨團表示，蔡政府的國安團隊，對美國大選結果的誤判，這些高官判斷能力，如何能讓國人有期待；一個能力不足的團隊，一個小圈圈找人的總統 民進黨政府的國安系統沒人其他人可以用了嗎？