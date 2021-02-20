何志勇：全力支持江啟臣　國民黨世代交替剛起步絕不能停

▲國民黨發言人何志勇表態力挺江啟臣參選黨主席。（圖／翻攝何志勇臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席江啟臣20日於臉書發出《江啟臣參選宣言》正式宣佈爭取連任，將為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。對此，國民黨發言人何志勇表示，全力支持江啟臣，這是一項令人振奮的消息，「國民黨的世代交替剛起步，絕不能停」。

何志勇20日在臉書發文表示，非常敬佩江啟臣在國民黨去年初總統大選新敗之際，願意入火坑承擔，因為那是需要勇氣的；而江啟臣曾對他說，「如果當時想太多就不會參加主席補選了」，他認為，從政就是需要熱情，和一股衝勁，經濟學的「理性選擇理論」在此恐怕不適用。

何志勇說，江啟臣在黨主席選舉中順利當選證明國民黨是可以世代交替的，他認為，如果不是江當主席，自己根本輪不到擔任黨內要職，即便曾獲得中山獎學金，也曾擔任過國民黨智庫研究員。雖然自己和江過去並沒有太多淵源，但是，江主席卻願意在他學成歸國後，給機會一起幫幫國民黨，救救台灣。

何志勇相當感謝江啟臣，讓他一償宿願！無論國民黨的政黨外交、國際宣傳，還是食安議題，雙方都合作愉快！

至於，外界也曾詢問何志勇資深媒體人趙少康表態競逐國民黨主席的看法，他表示，趙少康是他小時候的偶像，過去住台北市民生社區，全家大小都支持他。但如今，「戰後嬰兒潮」（baby boomer）的世代，過去帶動了台灣經濟發展以及推動台灣民主化運動，無論成敗，他們都已經打過美好的一仗了。

對此，何志勇由衷希望他們能把機會和責任交給下一代，就像當初他們的上一代培養他們一般，讓整個社會能一棒接一棒。我想不只是在台灣，這也是全世界年輕人的想法。

而在江啟臣宣布參選後，何志勇說江啟臣也特別叮嚀，國民黨推特帳號不能轉推聲明，讓他覺得「如此公私分明，值得尊敬，而國民黨的世代交替剛起步，絕不能停。」

▼國民黨主席江啟臣宣布競選連任。（圖／記者林敬旻攝）

