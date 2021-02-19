▲總統蔡英文國安團隊任務與隊形再部署。（圖／記者莊喬迪攝）



記者陳家祥／台北報導

因應國際局勢變化，總統蔡英文出手調整國安人事，新的團隊成員分別為國防部長邱國正、國安局長陳明通，陸委會主委邱太三以及國安會諮委嚴德發。

蔡英文期許，在外交事務、兩岸事務、國防安全等「3個鐵三角」就位後，持續落實國防改革與強化國軍戰力、深化與理念相近國家的交流合作，並維護台海及區域的和平穩定與繁榮發展。

總統府發言人張惇涵表示，國安會諮委嚴德發、國防部長邱國正、國安局長陳明通，陸委會主委邱太三等，4位新的國安團隊佈局，有4個共同的特點，第一、他們都有高度的專業素養。第二、他們都具有宏觀視野。第三、他們都是經驗豐富的沙場老將，不用摸索就可以立刻上手。第四、這四人都符合新一個階段的任務需求。

針對新成員加入國安團隊，蔡英文也期許下階段持續以顧立雄秘書長所帶領的國安會來統籌戰略規劃，在「3個鐵三角」就定位後，持續落實國防改革與強化國軍戰力、持續深化與理念相近國家的交流合作，並且持續維護台海及區域的和平穩定與繁榮發展。

而這「3個鐵三角」也就是「外交事務」的總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴；「兩岸事務」的國安局長陳明通、陸委會主委邱太三、海基會副董事長詹志宏；「國防安全」的國安會諮委嚴德發、國防部長邱國正、參謀總長黃曙光。

▼蔡英文重新部署國安團隊，三個鐵三角就位。（圖／翻攝蔡英文臉書）

其他人也看了這些新聞...

► 蔡英文國安團隊再部署 「3個鐵三角」就定位

► 邱國正掌國防部 蔡英文交付任務：台美軍事合作、國防3大改革

► 邱太三曾促成首次春節包機直航 棄教職出掌陸委會

相關新聞...

► 「兩岸通」陳明通接國安局長 蔡英文要求持續深化情報工作

► 蔡英文欽點軍事顧問 嚴德發轉任國安會諮詢委員

► 蔡政府國安人事異動 蔡易餘肯定：因應世界大變局的團隊



►振興一下我們的美麗