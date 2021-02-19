蔡英文欽點軍事顧問　嚴德發轉任國安會諮詢委員

記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文國安團隊人事異動！總統府發言人張惇涵19日下午5點30分開記者會說明，因應國際局勢，國安團隊進行相應的任務調整及部署，國防部長嚴德發轉任國安會諮詢委員，擔任總統最重要的軍事顧問。

▲嚴德發。（資料照／記者屠惠剛攝）



張惇涵表示，在蔡英文於2016年執政後，嚴德發先後擔任參謀總長、國安會諮委、國安會秘書長等要職。而在嚴德發將近三年的國防部長任內，承總統之命，落實國防自主、國機國造、國艦國造、國軍個裝更新及營舍改建等各項國防改革事宜，並全力支援防疫工作；在面臨中國的文攻武嚇，帶領三軍弟兄姊妹，確保國家安全不遺餘力。

嚴德發過去曾擔任過陸軍裝訓部指揮官、陸軍八軍團指揮官、陸軍司令等職務；張惇涵指出，嚴德發可以說是蔡英文最倚重的國軍將領，因此，特別邀請他留在國安團隊，轉任國安會諮委，希望倚重他的專業與經驗，擔任總統最重要的軍事顧問。

本次的國安人事布局，在蔡英文在通盤考量、徵詢，並與行政院蘇貞昌院長商議後，就新一階段國安團隊的任務與隊形，進行再部署；現任國安局長邱國正將接任國防部長，國防部長嚴德發將轉任國安會諮詢委員；另外，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通將轉任國安局長。人事異動將在立法院開議前完成交接。

