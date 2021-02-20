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江啟臣：不考慮參選2024　連任黨主席帶領藍營重返執政

▲國民黨主席江啟臣宣布競選連任。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣宣布競選連任。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣20日宣布要爭取連任後，下午出面受訪表示，2022地方選戰馬上到來，希望能夠先打下勝選基礎，2024會全力找出能夠幫國民黨贏回政權、重返執政的人選，這是最重要的工作，自己則不會考慮參選。

至於其他有意參選的黨員，江啟臣說，每個候選人條件、背景，甚至目標都不同，也有自己的考量，他決定爭取連任，完全是自己的想法，其他人選與不選黨主席、如何參選、參選後要做什麼他都尊重，但他會按照自己步調走，國民黨的黨內民主就是良性、公平競爭，他樂見黨內民主的發展。

江啟臣說，去年3月9日他當選黨主席，至今一年，就任開始就與團隊展開改革工作，包括如何生存、調養體質、重新壯大，過程中遇到困難、挫折與挑戰，從市長罷免、議長補選、市長補選等，到面對蔡政府蠻橫鴨霸、違背民意、開放萊豬等。在黨的改革方面，財務、兩岸、青年、組織改革等工作，想盡辦法落實扁平化、網路化、數位化、國際化、在地化等面向。

江啟臣指出，民意也顯示，國民黨正走在正確道路上，因此，他會勇於接受挑戰，爭取黨主席連任，繼續深化改革工作，若有機會當選，會帶領國民黨打贏2022選戰，打好基礎，2024年選舉重拾民心、重返執政，讓中華民國有更美好的未來。

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